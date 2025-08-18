Az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése előtt az Egyesült Államok már tartott attól, hogy Moszkva bármelyik percben megindíthatja csapatait Ukrajna ellen. Andrej Rudenko magas rangú orosz diplomata a TASZSZ orosz hírügynökséggel közölte: készek együttműködni Washingtonnal az ukrán helyzetről annak figyelembevételével, hogy a minszki megállapodásnak nincsen alternatívája és a konfliktus megoldásához elengedhetetlen, hogy a Donyec-medence különleges státust kapjon.

Szeparatisták Szlovjanszk városában, 2014. április 14-én (Fotó: Wikimedia)

Kijev vonakodik végrehajtani a minszki megállapodást, noha ez a dokumentum az alapja az orosz–amerikai együttműködésnek az ukrajnai belpolitikai konfliktus megoldásában

– hangsúlyozta a diplomata akkor a 2014 szeptemberében aláírt egyezmény fontosságát.

2014 tavasza óta Kelet-Ukrajnában, a donyecki és luhanszki térségben zajlottak fegyveres konfliktusok, amely a Krím orosz megszállása után orosz támogatással kibontakozó szeparatista mozgalomhoz köthető. A harcok aktív szakasza a 2015-ös minszki egyezmények aláírásáig tartott, de a megállapodás nem hozott tartós békét: a frontvonal továbbra is feszült maradt, a terület egy része a szeparatisták ellenőrzése alatt áll, és több ezer civil esett áldozatul.

A dokumentum végrehajtása a felek eltérő értelmezése miatt akadt el: Kijev előbb a határ ellenőrzésének visszaszerzését követelte, míg Moszkva a pontok eredeti sorrendjéhez ragaszkodott, például a helyi választások előre hozásával.

A Minszki egyezmények két fordulóban születtek meg: az első megállapodást, a Minszk I-et 2014. szeptember 5-én, a másodikat, a Minszk II-t pedig 2015. február 12-én írták alá.