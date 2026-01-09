Orbán Viktor Benjamin Netanjahu szavait idézte

Ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, Benjamin Netanjahu a Mandinernek adott interjúban méltatta Magyarország fejlődését és a magyar kormány munkáját. Kiemelte, hogy hazánk Európában egyedülálló módon következetesen kiáll Izrael mellett, amit nagy megbecsülés övez. Netanjahu szerint civilizációs küzdelem zajlik, amelyben Orbán Viktor érti meg leginkább Izrael szerepét, szemben Brüsszellel. Hangsúlyozta, hogy határvédelem nélkül ma nem létezne Magyarország, és elismerően szólt a magyar migrációs politikáról.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)