„Magyarország a déli határzár nélkül nem létezne a mostani formájában!” – osztotta meg Orbán Viktor a Facebookon Benjamin Netanjahu szavait, amelyhez egy fotót is mellékelt, amelyen az izraeli miniszterelnökkel látható.
Orbán Viktor Benjamin Netanjahu szavait idézte
„A migráció nem gumicsont, hanem a választás egyik legnagyobb tétje” – tette közzé bejegyzését a Facebookon Orbán Viktor. A miniszterelnök egy képet is megosztott, amelyen a határvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet.
A migráció nem gumicsont, hanem a választás egyik legnagyobb tétje!
– posztolta a képhez Orbán Viktor.
Ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, Benjamin Netanjahu a Mandinernek adott interjúban méltatta Magyarország fejlődését és a magyar kormány munkáját. Kiemelte, hogy hazánk Európában egyedülálló módon következetesen kiáll Izrael mellett, amit nagy megbecsülés övez. Netanjahu szerint civilizációs küzdelem zajlik, amelyben Orbán Viktor érti meg leginkább Izrael szerepét, szemben Brüsszellel. Hangsúlyozta, hogy határvédelem nélkül ma nem létezne Magyarország, és elismerően szólt a magyar migrációs politikáról.
Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
