Benjamin Netanjahu: Izrael nemcsak önmagát védi, hanem Európát is

Az izraeli miniszterelnök terjedelmes interjút adott a Mandiner nek. Benjamin Netanjahu elismerően nyilatkozott hazánkról és a rendszerváltás óta lezajlott fejlődésről, emellett pedig kitért Orbán Viktor miniszterelnök és Brüsszel közötti különbségre is.

Benjamin Netanjahu méltatta hazánkat és a kormány munkáját

Fotó: JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Netanjahu az interjúban elmondta, hogy már a rendszerváltás előtt is járt hazánkban, így első kézből tapasztalhatta meg azokat a változásokat, amelyeken az ország keresztül ment Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével. Az izraeli miniszterelnök szerint hazánk Európában egyedüliként következetesen kiáll Izrael mellett.