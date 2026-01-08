Benjamin Netanjahu: Izrael nemcsak önmagát védi, hanem Európát is

Az izraeli miniszterelnök terjedelmes interjút adott a Mandiner nek. Benjamin Netanjahu elismerően nyilatkozott hazánkról és a rendszerváltás óta lezajlott fejlődésről, emellett pedig kitért Orbán Viktor miniszterelnök és Brüsszel közötti különbségre is.
Netanjahu az interjúban elmondta, hogy már a rendszerváltás előtt is járt hazánkban, így első kézből tapasztalhatta meg azokat a változásokat, amelyeken az ország keresztül ment Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével. Az izraeli miniszterelnök szerint hazánk Európában egyedüliként következetesen kiáll Izrael mellett.
Emiatt pedig hazánkat óriási megbecsülés övezi Izrael és barátai körében.
