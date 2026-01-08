Benjamin NetanjahuIzraelMagyarország

Benjamin Netanjahu: Izrael nemcsak önmagát védi, hanem Európát is

Az izraeli miniszterelnök a Mandinernek adott interjúban elismerően szólt Orbán Viktorról és arról a változásról, amelyen Magyarország keresztül ment. Benjamin Netanjahu egyúttal hangsúlyozta, hogy Izrael Európát is védi, amikor a radikális iszlamisták ellen harcol, ezt azonban csak a magyar miniszterelnök érti, Brüsszel és szövetségesei nem.

2026. 01. 08. 18:05
Fotó: JOE RAEDLE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az izraeli miniszterelnök terjedelmes interjút adott a Mandiner nek. Benjamin Netanjahu elismerően nyilatkozott hazánkról és a rendszerváltás óta lezajlott fejlődésről, emellett pedig kitért Orbán Viktor miniszterelnök és Brüsszel közötti különbségre is. 

Fotó: JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Netanjahu az interjúban elmondta, hogy már a rendszerváltás előtt is járt hazánkban, így első kézből tapasztalhatta meg azokat a változásokat, amelyeken az ország keresztül ment Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével. Az izraeli miniszterelnök szerint hazánk Európában egyedüliként következetesen kiáll Izrael mellett. 

Emiatt pedig hazánkat óriási megbecsülés övezi Izrael és barátai körében. 

Az interjúban Netanjahu arról is beszélt, hogy véleménye szerint civilizációs harc zajlik éppen a világban, és vannak olyanok, akik ezt megértik, és vannak olyanok, akik nem. Az izraeli miniszterelnök ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy országa nemcsak magát, de Európát is védi, amikor az iszlám szélsőségesek ellen harcol. 

Ezt azonban egyedül Orbán Viktor érti, a brüsszeli vezetés továbbra sem látja. 

Netanjahu szerint lényegében a barbarizmus és a civilizáció közötti összecsapás zajlik, amiben kiemelkedő szerep jut a nemzetállamoknak és a szuverenitásnak. Az izraeli miniszterelnök egyúttal puszta ostobaságnak nevezte a nemzetállamok felszámolására irányuló törekvéseket, hiszen a nyugati civilizáció csak akkor maradhat fenn, ha az országok képesek megvédeni határaikat. 

Ennek kapcsán az izraeli miniszterelnök elismerésének adott hangot a magyar migrációs politika kapcsán, valamint hangsúlyozta, hogy ha Orbán Viktor és a magyar kormány nem döntött volna a határok lezárása mellett, akkor már nem lenne Magyarország. 

Netanjahu példaként említette az Izrael és Afrika közé épített határzárat, amely szerinte nullára csökkentette az illegális bevándorlást, ami kapcsán elmondta, hogy véleménye szerint a határok ellenőrzése nem az elnyomás, hanem a nemzetállamok megőrzésének az eszköze. 

A palesztin helyzetre kitérve az izraeli miniszterelnök nyomatékosította, hogy országa addig folytatja a küzdelmet, amíg nem tudja a maga és szövetségesei számára garantálni a biztonságot. Ezen pedig a rossz sajtó sem fog változtatni. 

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)

 

