Az izraeliek harmadának nem megfelelő a védelme a rakétatámadások ellen – közölte az állami számvevőszék elnöke, Matanjahu Englman a polgári védelem jelentős hiányosságairól kedden kiadott jelentésében. A számvevőszék jelentése szerint mintegy 3,2 millió izraelinek – a lakosság mintegy harmadának, s köztük sokaknak a Gázai övezethez közel fekvő térségben – továbbra sem megfelelő a védelme a rakétatámadások ellen, noha a gondokat már 2018 óta ismerik.
Több százezer diák olyan iskolába járt a háború idején, ahol nem volt megfelelő óvóhely, és több kórház működése csökkentésére kényszerült.
A jelentés szerint a nyilvános óvóhelyek 11,7 százaléka használhatatlan, és mindössze 0,3 százalékuk található arab településeken. Matanjahu Englman megállapította: a hadsereg polgári védelemért felelős parancsnoksága befagyasztotta az önkormányzati védelmi program második szakaszát, nem terjesztette ki annak alkalmazását, és nem dolgozott ki alternatív programot. Ezenkívül nem felügyelte megfelelően saját iránymutatásainak végrehajtását, és nem győződött meg arról sem, hogy az önkormányzatok megfelelő védelmi terveket alkottak vészhelyzetre.
A számvevőszék bírálata szerint a parancsnokság mintegy hét éven át nem hagyta jóvá a korábban kidolgozott terveket, és a lakosság védelmét világos útmutatások nélkül az önkormányzatok önkéntes döntéseire bízta.
Az oktatási minisztérium adatai szerint 2024 márciusában az iskolák 94 százalékában a diákok negyedét – több mint 466 ezer tanulót – nem védték megfelelően. A 2024 augusztusában tartott ellenőrzésen hiányosságokat találtak az óvodai és bölcsődei termek védelmében is.
Englman már 2023 novemberében figyelmeztette a miniszterelnököt a polgári védelem hiányosságaira, különösen a kórházak életmentő osztályainak védelmére.
2025. június 19-én egy iráni rakéta becsapódott a beér-sévai Szoroka kórházba, ahol emberéletben nem esett kár, de a légicsapás súlyosan gátolta az intézmény működését.
