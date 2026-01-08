Az izraeliek harmadának nem megfelelő a védelme a rakétatámadások ellen

Az oktatási minisztérium adatai szerint 2024 márciusában az iskolák 94 százalékában a diákok negyedét – több mint 466 ezer tanulót – nem védték megfelelően. A 2024 augusztusában tartott ellenőrzésen hiányosságokat találtak az óvodai és bölcsődei termek védelmében is.

Englman már 2023 novemberében figyelmeztette a miniszterelnököt a polgári védelem hiányosságaira, különösen a kórházak életmentő osztályainak védelmére.

2025. június 19-én egy iráni rakéta becsapódott a beér-sévai Szoroka kórházba, ahol emberéletben nem esett kár, de a légicsapás súlyosan gátolta az intézmény működését.