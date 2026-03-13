Mit szeret a szőlő?

Fényviszonyok

A szőlő számára a 20-30000 lux nagyságú fényerő is szükséges ahhoz, hogy használható termést hozzon. A fény mennyiségét az évi, órákban számított napfénytartamban mérjük. Itt az északi féltekén a szőlő számára az április eleje és október vége közötti időszakban nagyjából 1800-2000 órányi napsütés az ideális, de 1300 óra a minimum. Hazánkban ez az érték általában 1250-1500 óra között változik. A legnaposabb része az országnak Bács-Kiskun és Csongrád Vármegyék környéke, a legalacsonyabb a napsütéses órák száma a Zalai borvidék Muramenti körzetében.

A szőlőültetvény a területére hulló, fiziológiailag aktív fénynek csak felét vagy annál kisebb részét nyeli el, mivel jelentős része a napfénynek a sorközökbe hullik. Ilyenkor nagy szerepe van a talaj hőelnyelő képességének is. A fénynek nagyon fontos szerepe van a bogyó színeződése, cukor- és savtartalmának alakulása szempontjából is. Ha a fürt fejlődése és érése során kellő mennyiségű fényt kaphat, vastagabb héjú lesz, jobban színesedik, cukorban gazdagabb (2-3 cukorfokkal) és savban szegényebb (2-3 ezrelékkel) lesz, mint a mély árnyékban, de azonos hőmérsékleten tartott fürtök.

A túlzott mennyiségű napfénynek néha káros hatása is tapasztalható, pl. a fürtök és levelek megperzselődése). Ugyanakkor azok a borvidékek, amelyek felhőzöttsége nagyobb (pl. Bordeaux) ezt előnyként könyvelhetik el. Az utóbbi években ugyan az Atlanti partvidék is szenved a melegtől, az óceán felől érkező felhők megóvják a fürtöket a perzselődéstől.

Hőmérséklet

A szőlőültetvényt a tenyészidőszak során érő hő mennyiségét a hőösszeg értékével adjuk meg. Ez egyenlő a tenyészidőszak napi átlaghőmérsékleteinek összegével. A tenyészidőszak megegyezik a 10°C feletti átlaghőmérsékletű napok számával. Ezen belül mérhetjük az ún. hatásos hőösszeget is, amelybe csak az adott időszak 10°C feletti napi átlaghőmérsékleteinek összege számít bele. A termés és a borok minősége a hőösszeg növekedésével egy bizonyos mértékig javul, csökkenésével pedig romlik. A szőlőre veszélyes alacsony hőmérséklet a leggyakrabban fagykárként jelentkezik az ültetvényekben. Három fagyos időszakot különböztetünk meg.