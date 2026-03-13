Jövedékiadó-csökkentés - mutatjuk az európai rangsort, jól áll Magyarország

A közel-keleti konfliktus miatt emelkedő világpiaci olajárak hatásainak mérséklése érdekében a magyar kormány 2026. május 1-ig az uniós minimumszintre csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját. Az intézkedés következtében a jövedéki adó literenként mintegy 20 forinttal mérséklődik, és nemcsak a lakosságot érinti, hanem a vállalatokat is, így a szállítás, a mezőgazdaság és az ipar költségeit is csökkentheti.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 15:12
Az üzemanyagárakat alapvetően a nemzetközi piaci folyamatok, vagyis a világpiaci kereslet és kínálat alakulása határozza meg. Emellett a forint–dollár árfolyam is fontos szerepet játszik a hazai árakban, mivel a kőolajat és a finomított termékeket jellemzően dollárban jegyzik. A benzinkutakon megjelenő végső fogyasztói ár azonban több tényező eredője − ismertette tanulmányában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány annak kapcsán, hogy a magyar üzemanyag-politika kedvező hatása túlmutat a védett árakon. 

 

A világpiaci árak és az árfolyam mellett az árakat befolyásolják például:

  • a kőolaj kitermelési költségei,
  • a finomítás költségei,
  • a szállítás és logisztika költségei,
  • a finomítói, nagy- és kiskereskedelmi árrések,
  • valamint az adótartalom, elsősorban a jövedéki adó és az áfa.

Az állami intézkedések – például az adók módosítása – így képesek befolyásolni az üzemanyagárakat és tompítani a többi tényező hatását, ugyanakkor a világpiaci folyamatok gyakran ennél is erősebben hatnak az árak alakulására. 

A jövedéki adó egy speciális fogyasztási adó, amelyet bizonyos termékekre vetnek ki, egyebek mellett a járműüzemanyagokra, benzinre és gázolajra. 

Ez egy mennyiségi adó, általában literre vetítve (Ft/l vagy €/l más országokban), a termék forgalomba hozatalakor vagy importjakor kell megfizetni. Magyarországon 2024-ben automatikus, inflációkövető adóemelési mechanizmust vezettek be, amely 2025 elejétől érvényes az egyes jövedéki adókra, így a járműüzemanyagokra is – ismerteti az előzményeket a tanulmány.

Uniós minimumszint

A kormány 2026. március 9-én jelentette be, hogy az üzemanyagok jövedéki adóját május 1-ig az uniós minimumszintre csökkenti. Ennek értelmében a 95-ös benzin jövedéki adója 139,55 forint/literre mérséklődik, ami 19,25 forintos csökkenést jelent a korábbi szinthez képest. A gázolaj jövedéki adója pedig 128,28 forint/literre csökken, ami 20,48 forintos mérséklésnek felel meg.

Mivel a jövedéki adó az áfa alapját is növeli, a csökkentés az áfa összegét is mérsékli, ami tovább csökkenti az üzemanyagok végső fogyasztói árát. A jövedékiadó-csökkentés és az áfa csökkenése együtt körülbelül átlagosan 25 forintos literenkénti ármérséklődést eredményezhet a benzinkutakon, feltéve, hogy a kereskedők a teljes adócsökkentést átvezetik a fogyasztói árakba. Ez az intézkedés az adómértéket nagyjából 13 százalékkal csökkentheti, miközben az üzemanyagárak körülbelül négy százalékkal mérséklődhetnek. Az adócsökkentés közvetlen inflációs hatása – ezekkel a feltételezésekkel számolva – 0,232 százalékpontos csökkenést jelenthet a teljes inflációban, minden más tényező változatlansága mellett. Másképpen fogalmazva: a jövedéki adó mérséklése mintegy 0,232 százalékponttal ellensúlyozhatja a világpiaci olajár-emelkedés miatt megugró hazai benzin- és dízelárak inflációs hatását március–áprilisban. Ez pedig a lakossági fogyasztókat segíti nagyobb részben, ám nem csak rájuk vonatkozik.

Végül pedig ez a tanulmány is kitér rá, nemzetközi összehasonlításban több európai ország is reagált az iráni konfliktus miatt emelkedő olajárakra. Horvátországban – hazánkhoz hasonlóan – üzemanyag-ársapkát vezettek be a benzinre és dízelre. Emellett több országban is felmerült az üzemanyagok jövedéki adójának módosítása, bár egyelőre tényleges adócsökkentést Magyarországon kívül még nem vezettek be.

  • A román kormány fontolgatja a benzin és dízel jövedéki adójának csökkentését.
  • Az olasz kormány vizsgálja egy mozgó jövedéki adó intézményének bevezetését, amelynek lényege, hogy ha a világpiaci olajár-emelkedés miatt nő az áfa-bevétel, akkor automatikusan csökken a fix jövedéki adó.
  • Ausztriában szintén felmerült egy ideiglenes üzemanyag-adócsökkentés lehetősége a magas olajárak hatásának tompítására.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

