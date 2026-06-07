Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz és Sándor Zsolt (Forrás: Facebook)
Az ügyészség lezárta a kézigránát-baleset ügyét, Ruszin-Szendi Romulusz új vizsgálatot rendelt el és politikai felelőst keres
Az ügyészség lezárta az újdörögdi kézigránát-baleset ügyben az eljárást, Ruszin-Szendi Romulusznak viszont nem tetszik a döntés. A tárcavezető közösségi oldalán közzétett videóban közölte, meg fogja nevezni a felelőst. Emlékezetes, egy évvel ezelőtt egy fiatal kormánytisztviselő mindkét kezét elvesztette, amikor dobás közben a kezében felrobbant egy kézigránát.
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