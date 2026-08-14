Új ruhát kapott a Ferrari csúcsmodellje

Fotó: Ferrari

Az aerodinamikai fejlesztés az autó valamennyi területére kiterjed. Teljesen újratervezték az orr-részben a hűtőrendszert és a légáramlások elvezetését: a központi hűtőcsomag elforgatásával és dedikált bypass csatornák bevezetésével mind a hűtés hatékonyságát, mind az első tengelyen keletkező leszorítóerőt sikerült növelni. A padlólemezt és az örvénygenerátor-rendszert szintén teljesen újratervezték az aerodinamikai egyensúly optimalizálása érdekében.

Fotó: Ferrari

Az első lökhárító szélső szekciói egy légfüggönyrendszert foglalnak magukban, amely az első kerekek által keltett légáramlást kezeli, ezzel is segítve a légellenállás csökkentését. A hátsó rész teljesen új kialakítást kapott; a nagy méretű hátsó felső légterelő és a dedikált diffúzor bevezetése egyaránt a leszorítóerő növelését szolgálja. Szintén újratervezték a motorháztetőt, dedikált szellőzőnyílásokat kapott a motortér megfelelő szellőzése érdekében, ami állítólag versenypályán is garantálja a hatékony hőelvezetést.

Az SF90 Stradale

Fotó: Ferrari