Majka a Szigeten ismét üzengetett a színpadról
Majka a Sziget Fesztiválon ismét elővette a korábban komoly felháborodást kiváltó „kivégzős” jelenetet. A rapper a Csurran, cseppen előadása közben ezúttal maga játszotta el, hogy „jelképesen” fejbe lövi Bindzsisztán urát. Mindez alig egy héttel azután történt, hogy Majoros Péter egy állítólagos életveszélyes fenyegetés miatt mondta le sepsiszentgyörgyi koncertjét, és közölte, hogy feljelentést tesz.
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