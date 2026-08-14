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Majka a Szigeten ismét üzengetett a színpadról

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Majka a Sziget Fesztiválon ismét elővette a korábban komoly felháborodást kiváltó „kivégzős” jelenetet. A rapper a Csurran, cseppen előadása közben ezúttal maga játszotta el, hogy „jelképesen” fejbe lövi Bindzsisztán urát. Mindez alig egy héttel azután történt, hogy Majoros Péter egy állítólagos életveszélyes fenyegetés miatt mondta le sepsiszentgyörgyi koncertjét, és közölte, hogy feljelentést tesz.

Kárpáti András
2026. 08. 14. 12:14
Majka, szakértő, kommentelő
Fotó: Youtube
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Pilhál György
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Az erőlködés veszélye

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A mai liberalizmus – klasszikus, szabadelvű elődeivel szemben – övön aluli módszerekkel dolgozik: erőnek erejével próbál befolyásolni hitet, lelket, tudatot.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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