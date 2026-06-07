Milliós tömeg fogadta XIV. Leó pápát Madrid központjában + videó

A madridi utcákat a pápa arcképével díszített zászlók, valamint több ezer fehér és sárga szegfű borította. A hívek spanyol és vatikáni zászlókat lengettek, miközben mások virágszirmokat szórtak érkezésekor a Plaza de Cibeles téren, és éljenezték az egyházfőt. Prédikációjában arra buzdította a jelenlévőket, hogy hitüket mások segítésével fejezzék ki, és azt mondta, hogy
Isten azonosul a szegényekkel, az elnyomottakkal, azokkal, akik egyedül vannak és elhagyatottak.
Hozzátette, hogy a vallásra nem szabad „a múlt múzeumaként tekinteni, amelyet látogatni kell, hanem a hit iskolájaként kell kezelni, amelyből még ma is meríteni lehet”.
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