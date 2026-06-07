Milliós tömeg fogadta XIV. Leó pápát Madrid központjában + videó

A Vatican News közösségi oldalán kiemelte, hogy vasárnap délelőtt több mint 1,2 millió ember gyűlt össze a madridi Plaza de Cibeles téren és a környező utcákban, hogy részt vegyen a XIV. Leó pápa által celebrált szentmisén, valamint az azt követő Úrnapi-felvonuláson.

Over 1.2 million people crowded the Plaza de Cibeles and surrounding roads in Madrid on Sunday, June 7, in order to participate in the Mass presided by Pope Leo XIV, as well as the following Corpus Christi procession. In his homily, Pope Leo XIV highlighted that the procession… pic.twitter.com/KRLgNkKZS4 — Vatican News (@VaticanNews) June 7, 2026

Hasonlóan nagy tömeg gyűlt össze a városban már szombaton is, amikor a pápa megkezdte egyhetes spanyolországi látogatását. Ekkor a királyi palotában tartott fogadáson méltatta a spanyol kormány globális konfliktusokkal szembeni álláspontját és a bevándorlók támogatását. Szombat késő este a pápa mintegy 500 ezer hívővel – többségükben fiatalokkal – vett részt egy virrasztáson a Real Madrid Santiago Bernabéu stadionja közelében.

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– mondta az összegyűlteknek. Megjegyzései visszhangozták a királyi fogadáson elmondott beszédét, amelyben dicsérte Spanyolország béke iránti elkötelezettségét és a nemzetközi joghoz való ragaszkodást. XIV. Leó pápa a hét későbbi részében a Kanári-szigetekre is ellátogat Pedro Sánchez miniszterelnökkel együtt, ahol azoknak a migránsokra emlékeznek, akik életüket vesztették, miközben Európába próbáltak eljutni.