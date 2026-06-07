XIV. Leó pápaszentmiseMadrid

Milliós tömeg fogadta XIV. Leó pápát Madrid központjában + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Hatalmas tömeg gyűlt össze Madridban, hogy részt vegyen XIV. Leó pápa szabadtéri miséjén, amely az egyházfő egyhetes spanyolországi látogatásának eddigi legnagyobb eseménye volt. A pápa beszédében a hit gyakorlati megélésének fontosságát hangsúlyozta, miközben a szegények, az elesettek és a társadalmi összefogás ügye mellett emelt szót.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 14:46
Milliós tömeg fogadta XIV. Leó pápát Madridban Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A madridi utcákat a pápa arcképével díszített zászlók, valamint több ezer fehér és sárga szegfű borította. A hívek spanyol és vatikáni zászlókat lengettek, miközben mások virágszirmokat szórtak érkezésekor a Plaza de Cibeles téren, és éljenezték az egyházfőt. Prédikációjában arra buzdította a jelenlévőket, hogy hitüket mások segítésével fejezzék ki, és azt mondta, hogy 

Isten azonosul a szegényekkel, az elnyomottakkal, azokkal, akik egyedül vannak és elhagyatottak.

Hozzátette, hogy a vallásra nem szabad „a múlt múzeumaként tekinteni, amelyet látogatni kell, hanem a hit iskolájaként kell kezelni, amelyből még ma is meríteni lehet”.

A Vatican News közösségi oldalán kiemelte, hogy vasárnap délelőtt több mint 1,2 millió ember gyűlt össze a madridi Plaza de Cibeles téren és a környező utcákban, hogy részt vegyen a XIV. Leó pápa által celebrált szentmisén, valamint az azt követő Úrnapi-felvonuláson.

Hasonlóan nagy tömeg gyűlt össze a városban már szombaton is, amikor a pápa megkezdte egyhetes spanyolországi látogatását. Ekkor a királyi palotában tartott fogadáson méltatta a spanyol kormány globális konfliktusokkal szembeni álláspontját és a bevándorlók támogatását. Szombat késő este a pápa mintegy 500 ezer hívővel – többségükben fiatalokkal – vett részt egy virrasztáson a Real Madrid Santiago Bernabéu stadionja közelében.

A közöny és a beletörődés ürességével, a háború és a hazugságok erőszakával szemben legyetek egy új emberiség szikrái

 – mondta az összegyűlteknek. Megjegyzései visszhangozták a királyi fogadáson elmondott beszédét, amelyben dicsérte Spanyolország béke iránti elkötelezettségét és a nemzetközi joghoz való ragaszkodást. XIV. Leó pápa a hét későbbi részében a Kanári-szigetekre is ellátogat Pedro Sánchez miniszterelnökkel együtt, ahol azoknak a migránsokra emlékeznek, akik életüket vesztették, miközben Európába próbáltak eljutni.

Hajrá Real Madrid?

XIV. Leó pápát a repülőgépen megkérdezték arról is, melyik spanyol csapatnak szurkol, a Real Madridnak vagy Barcelonának. Válaszában elmondta, hogy ez egy könnyű kérdés, a pápa minden csapatnak szurkol. Majd hozzátette 

Prevostként (Leó pápa vezetékneve) a Real Madridnak szurkolok.

XIV. Leó pápa, Robert Francis Prevost néven született Chicagóban és ő a katolikus egyház 267. pápája, valamint az első észak-amerikai származású katolikus egyházfő.

Borítókép: Milliós tömeg fogadta XIV. Leó pápát Madridban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekTrump

Németországban az AfD vezet

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A hadiipari együttműködések száma és mértéke az elmúlt napokban csúcsokat döntött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu