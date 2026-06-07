Orbán Viktor és Sulyok Tamás után most Takács Péteren állna bosszút a Tisza
Magyar Péter elejét venné annak, hogy az ellenzéki képviselők videóra vegyék a miniszterelnök ámokfutását a parlamentben. Emiatt alkotná meg a Tisza Párt a parlamenti mobilkitiltási javaslatot. A kezdeményezést csak lex Takács néven emlegeti Takács Péter fideszes képviselő, aki már többször is felvételt készített arról, hogy Magyar Péter milyen vállalhatatlan stílusban viselkedik a Tisztelt Házban.
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