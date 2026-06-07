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Megkezdődött az utódlási harc a Munkáspártban, Starmer nem hátrál

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Keir Starmer brit miniszterelnök nem készül félreállni, ha a Munkáspárton belül verseny alakul ki a vezetői posztért. A Sky News szerint a kormányfő a hétvégén több fontos támogatóját is felhívta, és világossá tette: kész megküzdeni pozíciójáért.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 14:00
Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)
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A Downing Street hangsúlyozta, hogy Starmer nem kíván lemondani arról a felhatalmazásról, amelyet két évvel ezelőtt kapott a választóktól. Bár hivatalosan még nem indult el semmilyen vezetőváltási folyamat, a párton belüli feszültségek egyre nyilvánvalóbbak.

A miniszterelnök helyzetét tovább nehezíti, hogy a Munkáspárt súlyos veszteségeket szenvedett a legutóbbi helyhatósági választásokon. A kormány ezért a következő hetekben több új szakpolitikai intézkedést és bejelentést készít elő annak érdekében, hogy visszaszerezze a kezdeményezést.

Burnham népszerűsége komoly kihívást jelent Starmer számára. A Sky News számára készített YouGov-felmérés szerint egy közvetlen párharcban a munkáspárti szimpatizánsok 59 százaléka Burnhamet támogatná, míg Starmert 37 százalék.

A manchesteri polgármester az elmúlt időszakban több nagyszabású gazdasági javaslatot is ismertetett. Felvetette a munkáltatói nemzeti biztosítási hozzájárulás mértékének módosítását, valamint egyes kisvállalkozások üzleti adójának eltörlését. A tervek becslések szerint mintegy 350 millió fontba kerülnének, ezért a párton belül többen is aggódnak a finanszírozhatóságuk miatt.

A Sky News szerint ugyanakkor Burnhamnek is vannak sebezhető pontjai. Pártbeli források szerint egyes munkáspárti politikusok attól tartanak, hogy kevés tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi politika és a külügyek területén.

A brit politikai elemzők szerint Starmer helyzete továbbra is rendkívül törékeny. A Sky News szerint több mint száz munkáspárti képviselő továbbra is a távozását szeretné, miközben a miniszterelnök tekintélye jelentősen meggyengült az elmúlt hónapokban.

Mindezek ellenére Starmer nem mutat hajlandóságot a visszalépésre,

 és a jelek szerint kész megküzdeni a párt vezetéséért, még akkor is, ha jelenleg legfőbb riválisa népszerűbb nála a munkáspárti táborban.

 

Borítókép: Keir Starmer (Fotó: AFP)

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