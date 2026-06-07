Megkezdődött az utódlási harc a Munkáspártban, Starmer nem hátrál

A Downing Street hangsúlyozta, hogy Starmer nem kíván lemondani arról a felhatalmazásról, amelyet két évvel ezelőtt kapott a választóktól. Bár hivatalosan még nem indult el semmilyen vezetőváltási folyamat, a párton belüli feszültségek egyre nyilvánvalóbbak.

A miniszterelnök helyzetét tovább nehezíti, hogy a Munkáspárt súlyos veszteségeket szenvedett a legutóbbi helyhatósági választásokon. A kormány ezért a következő hetekben több új szakpolitikai intézkedést és bejelentést készít elő annak érdekében, hogy visszaszerezze a kezdeményezést.

Burnham népszerűsége komoly kihívást jelent Starmer számára. A Sky News számára készített YouGov-felmérés szerint egy közvetlen párharcban a munkáspárti szimpatizánsok 59 százaléka Burnhamet támogatná, míg Starmert 37 százalék.