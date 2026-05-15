Starmer pozíciója megingott: már a miniszterelnök leváltásáról beszélnek Londonban

Burnham közölte: indulni kíván a megüresedő makerfieldi mandátumért, és szerinte országos szinten is „sokkal nagyobb változásra” van szükség Nagy-Britanniában.

Külön kiemelte a megélhetési válságot, amely szerinte a brit társadalom egyik legsúlyosabb problémája.

A párton belüli elégedetlenséget tovább növelte, hogy Wes Streeting egészségügyi miniszter lemondott tisztségéről és nyíltan bírálta Starmer vezetését. Levelében azt írta: ahol vízióra lenne szükség, ott most politikai vákuum látható. Közben Angela Rayner is visszatérhet a brit belpolitikába, miután az adóhatóság lezárta ellene folytatott vizsgálatát.

Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke és Wes Streeting, Nagy-Britannia lemondott egészségügyi minisztere (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Starmer helyett Burnham jöhet

A brit sajtó szerint a Munkáspárt vezető politikusainak egy része már arra készül, hogy Starmer helyét Andy Burnham veheti át. Több miniszter úgy véli, a jelenlegi miniszterelnök legfeljebb egy átmeneti időszakot irányíthat, mielőtt átadná a vezetést.

Burnham előtt ugyanakkor nehéz út áll. Az időközi választáson komoly kihívást jelenthet számára Nigel Farage pártja, a Reform UK, amely már jelezte: minden erejével megpróbálja megakadályozni a baloldali politikus parlamenti visszatérését.

Nigel Farage, a Reform UK vezetője a képviselőházban (Fotó: AFP/Toby Melville)

A Reform UK szerint Burnham sokkal erősebb és népszerűbb politikai ellenfél lehet, mint Starmer, ezért stratégiai jelentőségűnek tartják az időközi választást.