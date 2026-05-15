Starmer pozíciója megingott: már a miniszterelnök leváltásáról beszélnek Londonban

Egyre erősebb politikai nyomás nehezedik Keir Starmer brit miniszterelnökre, miután a Munkáspárt súlyos vereségeket szenvedett a legutóbbi helyhatósági választásokon. A párton belül már nyíltan felvetik, hogy Starmer nem feltétlenül vezetheti a baloldalt a következő parlamenti választásokig.

2026. 05. 15. 16:12
Andy Burnham, Manchester polgármestere megérkezik a Downing Street 10. szám alá Fotó: Rasid Necati Aslim Forrás: Anadolu/AFP
Burnham közölte: indulni kíván a megüresedő makerfieldi mandátumért, és szerinte országos szinten is „sokkal nagyobb változásra” van szükség Nagy-Britanniában.

Külön kiemelte a megélhetési válságot, amely szerinte a brit társadalom egyik legsúlyosabb problémája.

A párton belüli elégedetlenséget tovább növelte, hogy Wes Streeting egészségügyi miniszter lemondott tisztségéről és nyíltan bírálta Starmer vezetését. Levelében azt írta: ahol vízióra lenne szükség, ott most politikai vákuum látható. Közben Angela Rayner is visszatérhet a brit belpolitikába, miután az adóhatóság lezárta ellene folytatott vizsgálatát.

Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke és Wes Streeting, Nagy-Britannia lemondott egészségügyi minisztere (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Starmer helyett Burnham jöhet

A brit sajtó szerint a Munkáspárt vezető politikusainak egy része már arra készül, hogy Starmer helyét Andy Burnham veheti át. Több miniszter úgy véli, a jelenlegi miniszterelnök legfeljebb egy átmeneti időszakot irányíthat, mielőtt átadná a vezetést.

Burnham előtt ugyanakkor nehéz út áll. Az időközi választáson komoly kihívást jelenthet számára Nigel Farage pártja, a Reform UK, amely már jelezte: minden erejével megpróbálja megakadályozni a baloldali politikus parlamenti visszatérését.

Nigel Farage, a Reform UK vezetője a képviselőházban (Fotó: AFP/Toby Melville)

A Reform UK szerint Burnham sokkal erősebb és népszerűbb politikai ellenfél lehet, mint Starmer, ezért stratégiai jelentőségűnek tartják az időközi választást.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
