Starmer bukását készítheti elő miniszterének lemondása

Bejelentette lemondását csütörtökön Wes Streeting brit egészségügyi miniszter. Streeting az általános várakozások szerint arra készül, hogy elindítsa a Keir Starmer miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárást a kormányzó Munkáspárton belül.

Magyar Nemzet
2026. 05. 14. 16:15
Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke Fotó: Toby Melville Forrás: AFP
A kormányfőnek címzett levelében a volt egészségügyi miniszter súlyos bírálatokat fogalmazott meg. Felidézte, hogy Starmer vezetésével a Munkáspárt példátlan vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Streeting szerint Nagy-Britannia történetében először az ország minden zugában nacionalista erők vannak hatalmi pozícióban, közük a veszélyes angol nacionalizmust képviselő szélsőjobboldali, radikálisan EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt.

A Nigel Farage vezette Reform UK, amely korábban alig néhány képviselővel volt jelen az angliai elöljáróságokban, a múlt csütörtöki választásokon 1452 tanácsnoki képviselői helyet szerzett, miközben a Munkáspárt csaknem pontosan ugyanennyi tanácsi mandátumot vesztett.

Walesben, ahol a jelenlegi formájában 1999-ben létrehozott helyi törvényhozás, a 96 tagú Senedd eddigi történetében mindig a Munkáspárt volt kormányon – és az elmúlt száz évben is minden walesi választást megnyert –, most először a függetlenségre törekvő balközép-nacionalista Plaid Cymru (Wales Pártja) nevű párté lett a legnagyobb frakció.

A Senedd mások legnagyobb frakcióját a Reform UK adja 34 képviselői hellyel, a korábbi legnagyobb walesi parlamenti erő, a Munkáspárt ugyanakkor a harmadik helyre szorult, miután előző, 29 fős frakciójának létszáma az új Seneddben 9-re csökkent.

Lemondását bejelentő csütörtöki levelében Wes Streeting úgy jellemezte Keir Starmer tevékenységét, hogy 

ahol elképzelésekre lenne szükség, ott csak légüres tér van, ahol irányvonal kellene, ott csak sodródunk.

Arra utalva, hogy a választási kudarcért Starmer magára vállalta a felelősséget, a leköszönő egészségügyi miniszter úgy fogalmazott, hogy ha a vezetők vállalják is a felelősséget, a Munkáspárt esetében „ez túl gyakran azt jelentette, hogy mások dőltek kardjukba”.

Levelében Streeting nem jelentette be ugyan egyértelműen, hogy pályázik a Munkáspárt vezetői tisztségére és így a kormányfői posztra, de leszögezte: egyértelmű, hogy a következő parlamenti választásokra nem Keir Starmer vezeti a 2024 óta kormányzó Munkáspártot.

A vezetőváltási procedúra megindítása esetén az alsóházi Munkáspárt-frakció tagjai közül bárki elindulhat a vezetői tisztségért, ha fel tudja sorakoztatni maga mögött az ehhez minimálisan szükséges 81 támogatót. Keir Starmer ugyanakkor automatikusan részesévé válna a versengésnek, vagyis a kormányfő minden külön bejelentés és a 20 százaléknyi támogató frakcióaláírás összegyűjtésének kötelme nélkül szintén indulhat saját posztjáért, hacsak le nem mond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
