Starmer bukását készítheti elő miniszterének lemondása

A kormányfőnek címzett levelében a volt egészségügyi miniszter súlyos bírálatokat fogalmazott meg. Felidézte, hogy Starmer vezetésével a Munkáspárt példátlan vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Streeting szerint Nagy-Britannia történetében először az ország minden zugában nacionalista erők vannak hatalmi pozícióban, közük a veszélyes angol nacionalizmust képviselő szélsőjobboldali, radikálisan EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt.

A Nigel Farage vezette Reform UK, amely korábban alig néhány képviselővel volt jelen az angliai elöljáróságokban, a múlt csütörtöki választásokon 1452 tanácsnoki képviselői helyet szerzett, miközben a Munkáspárt csaknem pontosan ugyanennyi tanácsi mandátumot vesztett.

Walesben, ahol a jelenlegi formájában 1999-ben létrehozott helyi törvényhozás, a 96 tagú Senedd eddigi történetében mindig a Munkáspárt volt kormányon – és az elmúlt száz évben is minden walesi választást megnyert –, most először a függetlenségre törekvő balközép-nacionalista Plaid Cymru (Wales Pártja) nevű párté lett a legnagyobb frakció.