orosz-ukrán háborúKárpátaljaTrump

Háborús készültség, politikai válság és tengeri karantén

Kárpátalját is elérték az orosz drónok, a magyar politikai szereplők sorra reagáltak a történtekre. Közben Lukasenka háborús felkészülésről beszélt, Keir Starmer pozíciója megingott, egy óceánjárón pedig több mint 1700 ember rekedt vírusfertőzés gyanúja miatt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 23:59
Orosz–ukrán háború (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
Gulyás Gergely úgy fogalmazott: „A kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról”, Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig azt írta, imádkozik a kárpátaljaiakért. Dunda György ungvári tudósító személyes beszámolójában arról írt, hogy a becsapódás családi házuktól néhány száz méterre történt, miközben tízéves fia egyedül volt otthon.

Lukasenka: Mindannyian háborúra készülünk

Aljakszandr Lukasenka elrendelte a belarusz hadsereg rotációs mozgósítását. A belarusz elnök szerint a cél az, hogy a fegyveres erők minden körülmények között készen álljanak egy esetleges szárazföldi műveletre.

Lukasenka úgy fogalmazott: „Isten akaratával elkerülhető lesz. De mindannyian háborúra készülünk.”

Megbuktathatják Keir Starmert

A BBC értesülései szerint megindulhat a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás a Munkáspárton belül. Keir Starmer kihívójaként Wes Streeting egészségügyi miniszter neve merült fel.

Starmer leváltásához első lépésként az szükséges, hogy a Labour alsóházi frakciójának húsz százaléka közös nyilatkozatban nevezze meg az általuk támogatott utódjelöltet.

Karanténba került egy óceánjáró Bordeaux-ban

Több mint 1700 ember rekedt az Ambassador Cruise Line Ambition nevű hajóján Bordeaux kikötőjében, miután egy idős utas meghalt, és több tucat embernél hányásos-hasmenéses tünetek jelentkeztek.

A francia hatóságok elővigyázatosságból egyelőre nem engedik partra szállni az utasokat. A laborvizsgálatok még tartanak, az első tesztek nem igazolták a norovírus jelenlétét.

Trump Kínába tart, Moszkva is napirenden

Donald Trump amerikai elnök Pekingbe indult, ahol Hszi Csin-ping kínai államfővel tárgyal. A találkozón Irán, Tajvan, valamint a kereskedelmi és vámviták is napirendre kerülhetnek.

Indulása előtt Trump az ukrajnai háborúról is beszélt, és azt mondta: szerinte a konfliktus vége nagyon közel van. Az amerikai elnök azt is jelezte, hogy szükség esetén akár még az év vége előtt személyesen egyeztethet Vlagyimir Putyinnal Moszkvában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
