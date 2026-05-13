Háborús készültség, politikai válság és tengeri karantén

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: „A kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról”, Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig azt írta, imádkozik a kárpátaljaiakért. Dunda György ungvári tudósító személyes beszámolójában arról írt, hogy a becsapódás családi házuktól néhány száz méterre történt, miközben tízéves fia egyedül volt otthon.

Lukasenka: Mindannyian háborúra készülünk

Aljakszandr Lukasenka elrendelte a belarusz hadsereg rotációs mozgósítását. A belarusz elnök szerint a cél az, hogy a fegyveres erők minden körülmények között készen álljanak egy esetleges szárazföldi műveletre.

Lukasenka úgy fogalmazott: „Isten akaratával elkerülhető lesz. De mindannyian háborúra készülünk.”