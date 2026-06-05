lomnici zoltáncöf - cökacsizmadia lászló

Megvan a CÖF–CÖKA új iránya

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A kontinuitást és a hagyományok megőrzését ígéri a CÖF–CÖKA új vezetése. Ifj. Lomnici Zoltán, a szervezet új elnöke a Magyar Nemzetnek elmondta: a Csizmadia László által fémjelzett irányvonal nem változik. A szervezet továbbra is a nemzeti szuverenitás és a zsidó–keresztény kulturális értékek mentén kívánja folytatni közéleti tevékenységét. A jövőben is kiemelt szerepet kapnak a Civil Akadémiák, a külhoni magyar közösségekkel való kapcsolattartás, a fővárosi és vidéki CÖF-klubok, valamint a Békemenetek.

Ternovácz Áron
2026. 06. 05. 4:49
Fotó: Havran Zoltán
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