Megvan a CÖF–CÖKA új iránya
A kontinuitást és a hagyományok megőrzését ígéri a CÖF–CÖKA új vezetése. Ifj. Lomnici Zoltán, a szervezet új elnöke a Magyar Nemzetnek elmondta: a Csizmadia László által fémjelzett irányvonal nem változik. A szervezet továbbra is a nemzeti szuverenitás és a zsidó–keresztény kulturális értékek mentén kívánja folytatni közéleti tevékenységét. A jövőben is kiemelt szerepet kapnak a Civil Akadémiák, a külhoni magyar közösségekkel való kapcsolattartás, a fővárosi és vidéki CÖF-klubok, valamint a Békemenetek.
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