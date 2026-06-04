Borítókép: Nacsa Lőrinc (Forrás: Facebook)
Nacsa Lőrinc: Hozza nyilvánosságra a kormány az ukránokkal kötött megállapodást!
Nacsa Lőrinc szerint a kormánynak nyilvánosságra kell hoznia az ukrán féllel aláírt jegyzőkönyvet a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogairól, ha létezik ilyen dokumentum. A KDNP frakcióvezető-helyettese azt is szorgalmazza, hogy a vállalásokat parlamenti garanciák rögzítsék.
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