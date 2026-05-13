Közölte: a jelenlegi tudásuk szerint véget ért a dróntámadás, ugyanakkor az ukrán hatóságok továbbra is készenlétet javasolnak a lakosságnak. A háború kitörése óta ez volt a leghevesebb olyan dróntámadás, amely elérte Kárpátalját – mutatott rá.
Magyar Péter: Berendelték az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadás miatt
Csütörtök délelőttre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján, szerdán Ópusztaszeren.
Orbán Anita külügyminiszter berendelte Oroszország nagykövetét a külügyminisztériumba, és tájékoztatást kér arról, hogy Oroszország mikor tervezi végre lezárni ezt a több mint négy éve kezdett háborút – mondta Magyar Péter.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)
