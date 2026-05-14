Ficót Orbán Viktorhoz hasonlóan komoly kritikák érték, amiért a tárgyalás fontosságát és a békekötés szükségességét hangsúlyozza. Nemrég a szlovák kormányfő egyetlen európai uniós vezetőként utazott Moszkvába a győzelem napja alkalmából. A lépés már induláskor is nagy visszhangot váltott ki, a balti országok pedig végül meg is tagadták Ficótól a légtérhasználatot.
Robert Fico lett az új mumus Orbán Viktor után
A szlovák miniszterelnök politikájának köszönhetően Oroszország már a határainknál támad – fogalmazott Ivan Korcok volt szlovák külügyminiszter. A korábbi tárcavezető szerint Robert Fico békepolitikája „sikerét” bizonyítja a tegnapi támadás.
A szlovák miniszterelnök ugyanakkor ennek kapcsán jelezte, hogy nem fogja hagyni, hogy bárki megfélemlítse utazása kapcsán, legyen szó az EU vezetéséről vagy bárki másról.
A látogatás előtt Robert Fico jelezte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „üzeneteit” kívánja átadni a Kreml számára, valamint hangsúlyozta, hogy „értékes információkat” kaphat Putyintól arra vonatkozóan, hogy hogyan látja az orosz elnök a háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket.
Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)
