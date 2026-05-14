Robert Fico lett az új mumus Orbán Viktor után

Ficót Orbán Viktorhoz hasonlóan komoly kritikák érték, amiért a tárgyalás fontosságát és a békekötés szükségességét hangsúlyozza. Nemrég a szlovák kormányfő egyetlen európai uniós vezetőként utazott Moszkvába a győzelem napja alkalmából. A lépés már induláskor is nagy visszhangot váltott ki, a balti országok pedig végül meg is tagadták Ficótól a légtérhasználatot.