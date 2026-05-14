Robert Ficoorosz–ukrán háborúKárpátaljaSzlovákia

Robert Fico lett az új mumus Orbán Viktor után

A szlovák miniszterelnök politikájának köszönhetően Oroszország már a határainknál támad – fogalmazott Ivan Korcok volt szlovák külügyminiszter. A korábbi tárcavezető szerint Robert Fico békepolitikája „sikerét” bizonyítja a tegnapi támadás.

Magyar Nemzet
2026. 05. 14. 10:21
Fotó: RAMIL SITDIKOV Forrás: POOL
Ficót Orbán Viktorhoz hasonlóan komoly kritikák érték, amiért a tárgyalás fontosságát és a békekötés szükségességét hangsúlyozza. Nemrég a szlovák kormányfő egyetlen európai uniós vezetőként utazott Moszkvába a győzelem napja alkalmából. A lépés már induláskor is nagy visszhangot váltott ki, a balti országok pedig végül meg is tagadták Ficótól a légtérhasználatot. 

A szlovák miniszterelnök ugyanakkor ennek kapcsán jelezte, hogy nem fogja hagyni, hogy bárki megfélemlítse utazása kapcsán, legyen szó az EU vezetéséről vagy bárki másról. 

A látogatás előtt Robert Fico jelezte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „üzeneteit” kívánja átadni a Kreml számára, valamint hangsúlyozta, hogy „értékes információkat” kaphat Putyintól arra vonatkozóan, hogy hogyan látja az orosz elnök a háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket. 

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: AFP)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
