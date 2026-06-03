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Drágul a bankolás, most már tényleg mindenki érintett

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Teljessé vált a kör a magyar bankpiacon: az MBH Bank is közzétette, hogy a korábban elhalasztott inflációs korrekciót beépíti a lakossági bankszámlák díjaiba. A változások augusztustól lépnek életbe, így azoknál az ügyfeleknél is drágul a bankolás, akik eddig még kimaradtak az emelésből.

Munkatársunktól
2026. 06. 03. 12:00
Illusztráció Fotó: Béres Attila
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Az MBH Fix Nulla egy olyan számlacsomag, amelyben legalább 150 000 forintos havi rendszeres jóváírással és elektronikus számlakivonattal díjmentes a számlavezetése. Ha ez a feltétel nem teljesül az igénylési hónap és az azt követő 2 hónap után – ebben az időszakban ugyanis még feltétel nélkül díjmentes a számlavezetés –, akkor egy korrekciós díjat számít fel az MBH Bank. Ez a díj a nem teljesülés hónapjában 6 456 forint.

A számlacsomag további nullás díjai már nem függenek a fenti jóváírási feltételtől. A Visa Classic vagy Mastercard Standard bankkártya első éves díja díjmentes. A számlák közötti átvezetés díjmentes, az elszámolási időszakonként az első 2 darab átutalás díja 50 000 forint alatti tételek esetén 0 forint. Az elszámolási időszakonkénti első két átutalás díját 50 ezer forint feletti tételek esetén pedig csak a pénzügyi tranzakciós illeték terheli, amely 0,45 százalék, de legfeljebb 20 ezer forint. Elszámolási időszakonként az első két átutalást követően a díj a pénzügyi tranzakciós illetéken felül 144 forint lesz 2026. július 31-től. A csoportos beszedésért csak a pénzügyi tranzakciós illetéket kell kifizetni. A bankkártya használati díjak a szokásos módon alakulnak, ezek ugyanis nem függenek a számlacsomagtól, csak a bankkártya típusától.

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