Drágul a bankolás, most már tényleg mindenki érintett

Az MBH Fix Nulla egy olyan számlacsomag, amelyben legalább 150 000 forintos havi rendszeres jóváírással és elektronikus számlakivonattal díjmentes a számlavezetése. Ha ez a feltétel nem teljesül az igénylési hónap és az azt követő 2 hónap után – ebben az időszakban ugyanis még feltétel nélkül díjmentes a számlavezetés –, akkor egy korrekciós díjat számít fel az MBH Bank. Ez a díj a nem teljesülés hónapjában 6 456 forint.

A számlacsomag további nullás díjai már nem függenek a fenti jóváírási feltételtől. A Visa Classic vagy Mastercard Standard bankkártya első éves díja díjmentes. A számlák közötti átvezetés díjmentes, az elszámolási időszakonként az első 2 darab átutalás díja 50 000 forint alatti tételek esetén 0 forint. Az elszámolási időszakonkénti első két átutalás díját 50 ezer forint feletti tételek esetén pedig csak a pénzügyi tranzakciós illeték terheli, amely 0,45 százalék, de legfeljebb 20 ezer forint. Elszámolási időszakonként az első két átutalást követően a díj a pénzügyi tranzakciós illetéken felül 144 forint lesz 2026. július 31-től. A csoportos beszedésért csak a pénzügyi tranzakciós illetéket kell kifizetni. A bankkártya használati díjak a szokásos módon alakulnak, ezek ugyanis nem függenek a számlacsomagtól, csak a bankkártya típusától.