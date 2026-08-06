Nem csak az ivóvíz hiánya okozhat bajt a társasházban

Legalább három napra elegendő készlet ajánlott

A katasztrófavédelem ajánlása alapján minden háztartásnak érdemes legalább 72 órára elegendő ivóvizet, tartós élelmiszert és nélkülözhetetlen gyógyszert otthon tartania. A vészhelyzeti csomagba elemlámpa, tartalék elem, feltöltött power bank, fertőtlenítőszer és gumikesztyű is kerülhet. A felkészülés ugyanakkor nem kizárólag az egyes háztartások feladata. A közös képviselőknek célszerű előre kidolgozniuk egy intézkedési tervet, amely rögzíti a lakók tájékoztatásának módját, a segítségre szoruló személyek körét, valamint a közös helyiségek alapvető higiéniájának fenntartását. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a modern nagyvárosok sem sebezhetetlenek. Az egyesült államokbeli Jacksonban 2022-ben súlyos rendszerhiba miatt a lakosság hosszabb időre biztonságos vezetékes víz nélkül maradt, de az elmúlt években több európai országban is szükségessé váltak vízhasználati korlátozások.

Az esővíz is értékes tartalék lehet

A víztakarékosság a társasházi zöldfelületek fenntartását is érinti. A tartós szárazság különösen a mélygarázsok fölött, vékony termőrétegben kialakított kerteket veszélyezteti, ahol a növények gyökerei nem érik el a mélyebben fekvő vízrétegeket. A társasházak számára ezért egyre fontosabb lehet az esővíz helyben tartása és öntözési célú felhasználása. A ciszternák azonban csak akkor jelentenek érdemi tartalékot, ha kapacitásukat a zöldfelület nagyságához és a növényzet tényleges vízigényéhez igazítják. Szilber Szilvia úgy véli, a társasházak értékét a jövőben már nemcsak energiahatékonyságuk és mindennapi működésük határozza meg, hanem az is, mennyire képesek kezelni a vízhiányhoz, az áramszünethez vagy más rendkívüli helyzethez hasonló fennakadásokat.