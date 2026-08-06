A Hazajáró túlélése mutat új utat a patrióta médiának

Szellemi jelzőfény a jobboldali médiának

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség hangsúlyozta, hogy a 2011-ben indult, eredetileg 440 epizódosra tervezett, Prima Primissima közönségdíjjal elismert sorozat megmentése nem csupán a Dextramédia és a Hazajáró Egylet sikere. Úgy vélik,

a Hazajáró körül megvalósuló példátlan összefogás szellemi jelzőfényt gyújthat a jelenleg súlyos veszteségeket elszenvedő patrióta műsorkészítők számára is.

A szervezet korábban is kiemelt figyelmet fordított a jobboldali sajtóban szerepet vállaló kisebb befektetők orientálására, valamint a megszűnő médiaműhelyekből kikerülő munkatársak elhelyezkedési lehetőségeinek bővítésére. A Hazajáró eredménye azonban arra ösztönözte a szövetséget, hogy a közösségi finanszírozás modelljét is a szakma figyelmébe ajánlja. A közlemény rámutatott: a jobboldali média megújulása és fennmaradása nem minden esetben kapcsolódhat a működésüket áramvonalasító nagy médiavállalatokhoz. Nemcsak teljes szerkesztőségek és médiaműhelyek gazdasági megmentésében érdemes gondolkodni, hanem olyan hiánypótló műsorok fennmaradását is biztosítani kell, amelyek önállóan is megtalálhatják helyüket a médiapiacon. A Hazajáró megmaradását biztosító közösségi finanszírozást példaértékű sikereként és a patrióta médiaműhelyek működésének lehetséges új útjaként mutatta fel a Magyar Nemzeti Médiaszövetség.