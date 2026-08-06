„A tizenegy epizód tehát elkészül. Ám ez a kilenc nap örökre megváltoztatta a Hazajárót. Ezentúl a műsort nem önállóan készítjük, hanem veletek. Ezért közösségi összefogásunkat most nem lezárjuk, hanem tovább építjük” – fogalmazott köszönetnyilvánító közleményében a Hazajáró Egylet. Az alkotók jelezték: bár a tizenegy rész elkészítésére tett közös vállalás teljesült, a Hazajáró küldetése ennél jóval messzebbre mutat. Arról, hogy milyen új utakon folytatják munkájukat, és miként alakítják tovább a műsor jövőjét, hamarosan részletes tájékoztatást ígértek.
A Hazajáró túlélése mutat új utat a patrióta médiának
A patrióta médiaműhelyek működésének új útját jelölheti ki a Hazajáró sikeres közösségi finanszírozása – közölte a Magyar Nemzeti Médiaszövetség. A szervezet örömmel fogadta, hogy a tizenöt éves múltra visszatekintő, a patrióta közönség körében kultikus népszerűségnek örvendő magazinműsor folytatásához rövid idő alatt összegyűlt a szükséges támogatás.
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Szellemi jelzőfény a jobboldali médiának
A Magyar Nemzeti Médiaszövetség hangsúlyozta, hogy a 2011-ben indult, eredetileg 440 epizódosra tervezett, Prima Primissima közönségdíjjal elismert sorozat megmentése nem csupán a Dextramédia és a Hazajáró Egylet sikere. Úgy vélik,
a Hazajáró körül megvalósuló példátlan összefogás szellemi jelzőfényt gyújthat a jelenleg súlyos veszteségeket elszenvedő patrióta műsorkészítők számára is.
A szervezet korábban is kiemelt figyelmet fordított a jobboldali sajtóban szerepet vállaló kisebb befektetők orientálására, valamint a megszűnő médiaműhelyekből kikerülő munkatársak elhelyezkedési lehetőségeinek bővítésére. A Hazajáró eredménye azonban arra ösztönözte a szövetséget, hogy a közösségi finanszírozás modelljét is a szakma figyelmébe ajánlja. A közlemény rámutatott: a jobboldali média megújulása és fennmaradása nem minden esetben kapcsolódhat a működésüket áramvonalasító nagy médiavállalatokhoz. Nemcsak teljes szerkesztőségek és médiaműhelyek gazdasági megmentésében érdemes gondolkodni, hanem olyan hiánypótló műsorok fennmaradását is biztosítani kell, amelyek önállóan is megtalálhatják helyüket a médiapiacon. A Hazajáró megmaradását biztosító közösségi finanszírozást példaértékű sikereként és a patrióta médiaműhelyek működésének lehetséges új útjaként mutatta fel a Magyar Nemzeti Médiaszövetség.
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