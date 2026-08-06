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Több tízezer nyugdíjas nem tudja igazolni magát ezen a héten a kormány miatt?

személyi igazolványTisza-kormánynyugdíjas

Több tízezer nyugdíjas nem tudja igazolni magát ezen a héten a kormány miatt?

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Hétfőn lejárt a régi, könyv alakú személyik lecserélésének határideje, de sok nyugdíjas kicsúszhatott a határidőből. Hogy pontosan mennyi, arról a Belügyminisztérium részletes tájékoztatást ígért lapunknak. Azt ugyanakkor az adatoktól függetlenül látszik, hogy hiba csúszott a Tisza-kormány jogalkotásába. Az utolsó pillanatban törvénymódosítással, egy átmeneti szabály beiktatásával szerették volna lehetővé tenni, hogy az év végéig a legfontosabb ügyeket azok a nyugdíjasok is elintézhessék, akik a határidőig nem cserélték le igazolványukat. A módosításról a hét elején szavazott volna az Országgyűlés, csakhogy a kormány azt kérte: a hőség miatt ne ülésezzen ezen a héten a parlament. A kérdésről így a jövő héten szavazhatnak, ez viszont azzal járhat, hogy addig akár több tízezer nyugdíjas nem tudja személyazonosságát igazolni.

2026. 08. 06. 11:19
Sok nyugdíjast érinthet a kormányzati mulasztás. Fotó: Annamarie Kiss
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A tervek szerint a javaslatról a hét elején szavazott volna az Országgyűlés, vagyis az utolsó pillanatban megpróbálták volna orvosolni a problémát. Csakhogy ez nem sikerült, a kormány nevében ugyanis Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter július 31-én kezdeményezte, hogy a parlament hétfőre és keddre összehívott ülését ne tartsák meg, mert hőség van.

Nem is tartották meg, így a módosításról nem szavazhattak, ami pedig azzal járhat, hogy ezen a héten több tízezer nyugdíjas − ha nincs érvényes jogosítványa vagy útlevele − nem tudja igazolni magát például az orvosnál.

Itt kanyarodunk vissza a Belügyminisztérium korábban már szóba hozott szerdai közleményre. Ebben a szaktárca azt rögzítette, hogy a könyv formájú igazolványok augusztus 3-tól érvényüket vesztik, valamint azt:

a hőség miatt nem ezen a héten, hanem a következőn szavazhatják meg a képviselők a december 31-ig szóló átmeneti könnyítő szabályt.

A tárca arra kérte az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban megtehetnek, időpontfoglalással vagy anélkül. Megjegyezték: a 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.

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