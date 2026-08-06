Több tízezer nyugdíjas nem tudja igazolni magát ezen a héten a kormány miatt?

A tervek szerint a javaslatról a hét elején szavazott volna az Országgyűlés, vagyis az utolsó pillanatban megpróbálták volna orvosolni a problémát. Csakhogy ez nem sikerült, a kormány nevében ugyanis Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter július 31-én kezdeményezte, hogy a parlament hétfőre és keddre összehívott ülését ne tartsák meg, mert hőség van.

Nem is tartották meg, így a módosításról nem szavazhattak, ami pedig azzal járhat, hogy ezen a héten több tízezer nyugdíjas − ha nincs érvényes jogosítványa vagy útlevele − nem tudja igazolni magát például az orvosnál.

Itt kanyarodunk vissza a Belügyminisztérium korábban már szóba hozott szerdai közleményre. Ebben a szaktárca azt rögzítette, hogy a könyv formájú igazolványok augusztus 3-tól érvényüket vesztik, valamint azt:

a hőség miatt nem ezen a héten, hanem a következőn szavazhatják meg a képviselők a december 31-ig szóló átmeneti könnyítő szabályt.

A tárca arra kérte az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban megtehetnek, időpontfoglalással vagy anélkül. Megjegyezték: a 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.