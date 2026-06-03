Párizsban találkozik Macronnal Magyar Péter, sokan választ várnak egy kényes kérdésre

Bár az egyeztetés napirendjét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, várhatóan ismét terítékre kerül majd Ukrajna támogatásának, illetve európai uniós csatlakozásának kérdése.

Kedden a Friedrich Merz német kancellárral közös sajtótájékoztatóján Magyar Péter felvetette egy esetleges találkozó lehetőségét Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Szintén kedden a Politico arról számolt be, hogy

a Magyar-kormány feloldja az Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitására vonatkozó vétót.

Korábban ezt a lépést a miniszterelnök a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításához kötötte. A Politico értesülései szerint azonban a Tisza-kormány nem csupán a csatlakozási tárgyalások megkezdésébe ment bele.