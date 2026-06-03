Magyar PéterPárizsMacronUkrajna EU-csatlakozásaUkrajna támogatása

Párizsban találkozik Macronnal Magyar Péter, sokan választ várnak egy kényes kérdésre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Emmanuel Macron Párizsban fogadja a magyar miniszterelnököt, aki európai tárgyalássorozatának újabb állomására érkezett a francia fővárosba. Magyar Péter a nap folyamán a Szenátus és a Nemzetgyűlés elnökével is egyeztet, a legnagyobb figyelem azonban az Élysée-palotában sorra kerülő találkozóra irányul. A megbeszélés napirendjét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ám az elmúlt napok fejleményei alapján valószínű, hogy az Ukrajnát érintő kérdések is szóba kerülnek a zárt ajtók mögött.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 12:09
A Tisza Párt vezetője a nap folyamán a Szenátus és a Nemzetgyűlés elnökével is egyeztet Forrás: Magyar Péter/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár az egyeztetés napirendjét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, várhatóan ismét terítékre kerül majd Ukrajna támogatásának, illetve európai uniós csatlakozásának kérdése.

Kedden a Friedrich Merz német kancellárral közös sajtótájékoztatóján Magyar Péter felvetette egy esetleges találkozó lehetőségét Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Szintén kedden a Politico arról számolt be, hogy 

a Magyar-kormány feloldja az Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitására vonatkozó vétót.

Korábban ezt a lépést a miniszterelnök a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításához kötötte. A Politico értesülései szerint azonban a Tisza-kormány nem csupán a csatlakozási tárgyalások megkezdésébe ment bele.

Gyorsan kiderült az igazság a brüsszeli paktumról: ezentúl a magyarok is állják az ukrán háborús számlát

A brüsszeli lap forrásaira hivatkozva figyelmeztetett a Fidesz–KDNP, hogy Magyar Péterék feloldották a korábbi magyar vétót, így az uniós védelmi keretből utólag is finanszírozhatóvá válhatnak az Ukrajna támogatására fordított tagállami hadi kiadások. A döntés következtében „akár 40 milliárd eurónyi eddigi hadi költést fedezhetnek majd az uniós kasszából”, amely számítása szerint mintegy 14 ezer milliárd forintnak felel meg – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. 

Deutsch Tamás szerint ezzel a magyar adófizetők pénze is hozzájárulhat a háborús költségek fedezéséhez. 

A Fidesz–KDNP azonnali magyarázatot vár Magyar Pétertől és Orbán Anitától.

Borítókép: Magyar Péter Párizsban (Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Baranyai Gábor
idezojelekhegedűs zsolt

Megszakítottság

Baranyai Gábor avatarja

A szívhang meghallgattatása nem más, mint az emberi méltóság és az élethez való jog elismerése, annak tudatosítása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu