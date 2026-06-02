A megbeszélés témái között a magyar–német kapcsolatok, az Európai Unió előtt álló kihívások, Ukrajna támogatása, valamint az euroatlanti térség biztonsági helyzete is szerepel.
Magyar Péter Berlinben bejelentette: kész a jövő héten tárgyalni Zelenszkijjel + videó
A német fővárosban folytat tárgyalásokat kedden Magyar Péter miniszterelnök. Friedrich Merz a kancellári hivatalban fogadja a magyar kormányfőt, a megbeszélésen pedig több európai és biztonságpolitikai kérdés is napirendre került. Magyar Péter a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az új magyar kormány konstruktív partnerként kíván együttműködni az Európai Unióval. A miniszterelnök szerint Magyarország kész részt vállalni a közös európai feladatok megoldásában. Hamarosan az ukrán elnökkel egyeztethet Magyar Péter.
Merz: Magyarország új korszak előtt áll
A közös sajtótájékoztatót Friedrich Merz német kancellár nyitotta meg, aki elsőként gratulált Magyar Péternek a választási győzelemhez, és hangsúlyozta, hogy különösen fontosnak tartja, hogy a magyar miniszterelnök hivatalba lépése után ilyen hamar Berlinbe látogatott.
Merz úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter győzelme Magyarország történetében is jelentős fordulópontot jelenthet. A német kancellár szerint sokan reményként tekintenek az új magyar kormányfőre, és úgy látják, hogy a jogállamiság és a demokrácia területén erősödés várható Magyarországon.
Hozzátette, örül annak, hogy Magyarország ismét közelebb kerül Európához.
A német kancellár kiemelte, hogy Berlin támogatja Magyarország gazdasági fejlődését, és kész együttműködni Budapesttel az európai biztonság, a jólét és a versenyképesség erősítése érdekében. Szerinte a magyarországi választási eredmény egész Európa számára is üzenetet hordoz, és azt mutatja, hogy a kontinens jövője több irányban is alakulhat.
Merz beszélt az Európai Unió előtt álló kihívásokról is. A témák között említette Ukrajna helyzetét, az ukrán EU-csatlakozás kérdését, a versenyképesség javítását, valamint az európai védelmi képességek fejlesztését. Hangsúlyozta, hogy Európának erős, szuverén és gazdaságilag versenyképes közösségként kell helytállnia a jelenlegi nemzetközi környezetben.
A kancellár jelezte azt is, hogy a következő hetekben újabb egyeztetések várhatók, köztük egy brüsszeli találkozó, ahol a felek ismét áttekinthetik az európai biztonságot és gazdaságot érintő kérdéseket.
Magyar Péter új fejezetet nyitna az európai kapcsolatokban
A miniszterelnök szerint Magyarország kész részt vállalni a közös európai feladatok megoldásában, legyen szó a versenyképesség erősítéséről, a migráció kezeléséről vagy az uniós költségvetési tárgyalásokról.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy Németország Magyarország legfontosabb gazdasági partnere, ezért az új kabinet kiemelt figyelmet fordít a német befektetőkkel való együttműködésre. Hozzátette, hogy a kormány egyeztetéseket kezd a legnagyobb német vállalatok képviselőivel annak érdekében, hogy tovább javítsák a magyarországi beruházási környezetet.
Magyar Péter beszélt az Ukrajnával zajló tárgyalásokról is. Elmondása szerint biztatóan haladnak az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség nyelvi, kulturális és oktatási jogairól. Közölte, hogy amennyiben sikerül megállapodásra jutni, kész a közeljövőben találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.
Hozzátette: kész egy új fejezetet nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban. A miniszterelnök bejelentette, hogy június 23-án Budapesten visegrádi csúcstalálkozót tartanak. Tájékoztatása szerint Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is elfogadta a meghívást.
Korrupcióellenes intézkedésekről és az ukrán kisebbségi jogok is szóba kerültek
Újságírói kérdésre válaszolva Magyar Péter arról is beszélt, hogy a német vállalatok további beruházásokban érdekeltek Magyarországon. A miniszterelnök szerint az elmúlt években a korrupció jelentette az egyik legnagyobb akadályt a befektetések előtt, ezért az új kormány egyik legfontosabb célja a korrupció visszaszorítása és a befektetői környezet javítása.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy a német beruházások bővülése hozzájárulhat a magyar gazdaság növekedéséhez és a versenyképesség javításához. Hozzátette:
a kormány megerősíti az Integritás Hatóság jogköreit, valamint létrehozza a Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Védelmi Hivatalt.
Ukrajnával kapcsolatban Magyar Péter kijelentette, hogy a kárpátaljai magyar közösség nyelvi, kulturális és oktatási jogainak rendezése továbbra is alapvető magyar elvárás.
A miniszterelnök szerint a tárgyalások jól haladnak, és reményei szerint hamarosan megállapodás születhet, amely új fejezetet nyithat a magyar–ukrán kapcsolatokban.
Az Európai Unió működéséről szólva Magyar Péter úgy fogalmazott: Magyarország nem azért fog élni a vétó lehetőségével, hogy vétózzon. Szerinte a kompromisszumkeresés és a tárgyalás a cél, a vétó pedig csak akkor indokolt, ha valóban nemzeti érdekek forognak kockán.
A sajtótájékoztatón Magyar Péter megerősítette, hogy az új magyar kormány nem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy támogatják az ukrajnai háború mielőbbi lezárását, és továbbra is fontosnak tartják a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezését.
Orbán Viktor és Sulyok Tamás is szóba került Berlinben
A miniszterelnök egy újságírói kérdésre válaszolva élesen bírálta Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Azzal vádolta az államfőt, hogy elnöksége alatt nem lépett fel a jogállamiságot és a közélet tisztaságát érintő ügyekben, valamint szerinte a Sándor-palota egyes esetekben szelektíven közölte a nyilvánosságra kerülő információkat.
Magyar Péter azt állította, hogy Sulyok Tamás nem töltötte be megfelelően a nemzet egységét megtestesítő szerepét, és nem emelte fel a szavát több, általa súlyosnak nevezett közéleti ügyben sem. A miniszterelnök szerint ezért továbbra is indokoltnak tartja korábbi kritikáit az államfővel szemben.
Egy német újságíró arról kérdezte Magyar Pétert, lát-e párhuzamot a Tisza Párt választási sikere és a német belpolitikai folyamatok között. A miniszterelnök erre azt válaszolta, hogy nem kíván tanácsokat adni a német politikának, ugyanakkor felidézte saját pártja felemelkedését.
Mint mondta, a Tisza Pártot valamivel több mint két éve alapították, és szerinte a siker kulcsa a személyes jelenlét, a folyamatos munka és az őszinte politizálás volt. Elmondása szerint több száz települést jártak végig, százezrekkel találkoztak, és közvetlenül hallgatták meg az emberek problémáit.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a politika középpontjában az embereknek kell állniuk, legyen szó gazdasági, egészségügyi vagy infrastrukturális kérdésekről. Hozzátette: a választási győzelem egyszerre jelent hatalmas bizalmat és komoly felelősséget az új kormány számára.
A sajtótájékoztató végén Friedrich Merzt a libanoni helyzetről kérdezték. A német kancellár azt mondta, hogy meg kell akadályozni az erőszak további eszkalációját, és minden félnek be kell tartania a fegyverszünetet.
Merz hangsúlyozta, hogy Németország továbbra is a diplomáciai megoldást és a tárgyalások folytatását támogatja. A kancellár emellett megköszönte Magyarország támogatását Németország ENSZ Biztonsági Tanács-tagságra benyújtott pályázatával kapcsolatban.
