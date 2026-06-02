Magyar Péter Berlinben bejelentette: kész a jövő héten tárgyalni Zelenszkijjel + videó

Merz: Magyarország új korszak előtt áll

A közös sajtótájékoztatót Friedrich Merz német kancellár nyitotta meg, aki elsőként gratulált Magyar Péternek a választási győzelemhez, és hangsúlyozta, hogy különösen fontosnak tartja, hogy a magyar miniszterelnök hivatalba lépése után ilyen hamar Berlinbe látogatott.

Merz úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter győzelme Magyarország történetében is jelentős fordulópontot jelenthet. A német kancellár szerint sokan reményként tekintenek az új magyar kormányfőre, és úgy látják, hogy a jogállamiság és a demokrácia területén erősödés várható Magyarországon.

Hozzátette, örül annak, hogy Magyarország ismét közelebb kerül Európához.

A német kancellár kiemelte, hogy Berlin támogatja Magyarország gazdasági fejlődését, és kész együttműködni Budapesttel az európai biztonság, a jólét és a versenyképesség erősítése érdekében. Szerinte a magyarországi választási eredmény egész Európa számára is üzenetet hordoz, és azt mutatja, hogy a kontinens jövője több irányban is alakulhat.

Merz beszélt az Európai Unió előtt álló kihívásokról is. A témák között említette Ukrajna helyzetét, az ukrán EU-csatlakozás kérdését, a versenyképesség javítását, valamint az európai védelmi képességek fejlesztését. Hangsúlyozta, hogy Európának erős, szuverén és gazdaságilag versenyképes közösségként kell helytállnia a jelenlegi nemzetközi környezetben.

A kancellár jelezte azt is, hogy a következő hetekben újabb egyeztetések várhatók, köztük egy brüsszeli találkozó, ahol a felek ismét áttekinthetik az európai biztonságot és gazdaságot érintő kérdéseket.

Magyar Péter új fejezetet nyitna az európai kapcsolatokban

Magyar Péter a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az új magyar kormány konstruktív partnerként kíván együttműködni az Európai Unióval.

A miniszterelnök szerint Magyarország kész részt vállalni a közös európai feladatok megoldásában, legyen szó a versenyképesség erősítéséről, a migráció kezeléséről vagy az uniós költségvetési tárgyalásokról.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Németország Magyarország legfontosabb gazdasági partnere, ezért az új kabinet kiemelt figyelmet fordít a német befektetőkkel való együttműködésre. Hozzátette, hogy a kormány egyeztetéseket kezd a legnagyobb német vállalatok képviselőivel annak érdekében, hogy tovább javítsák a magyarországi beruházási környezetet.

Magyar Péter beszélt az Ukrajnával zajló tárgyalásokról is. Elmondása szerint biztatóan haladnak az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség nyelvi, kulturális és oktatási jogairól. Közölte, hogy amennyiben sikerül megállapodásra jutni, kész a közeljövőben találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

Hozzátette: kész egy új fejezetet nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban. A miniszterelnök bejelentette, hogy június 23-án Budapesten visegrádi csúcstalálkozót tartanak. Tájékoztatása szerint Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is elfogadta a meghívást.