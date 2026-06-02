Gördülő VIP-trezor épül azoknak, akikre nem csúzlival lövöldöznek

Fotó: Miami Armored Inc.

Inkas-szabadalom az átfedő rendszer, melynek lényege, hogy ballisztikus acélból készült túlnyúlásokkal erősítik meg az ajtók és a keretek találkozásánál található sérülékeny illesztéseket. Számos opcionális extrát is kínálnak a Lexus LX-hez, többek között éjjellátó kamerát, GPS-es nyomkövetőt, szirénát, hangosbeszélő-rendszert, átbeszélőt, LED-es villogó fényeket elöl és hátul, megerősített lökhárítókat, oxigénszűrőt, hűtőrendszer-, motortér- és kipufogó-védelmet, menekülésre kialakított speciális tetőnyílást és egyéb taktikai elemeket. Kívánságra nem csak a vezetőoldali, hanem a többi ablakot is leengedhetővé teszik.

Szerencsére a Miami Armored nem babrált az LX 700 öntöltő hibrid hajtásláncával. Ez azt jelenti, hogy megtartották a 3,5 literes, dupla turbófeltöltős V6-ost és a köré épülő fejlett hibrid rendszert a tízfokozatú automata váltóval, természetesen az állandó összkerékhajtással és a felezővel együtt. A páncélozás után az eredetileg is 2,8 tonna körüli alvázas terepjáró tömege jelentősen megnő, de a 457 lóerős teljesítmény és a 790 Nm-es nyomaték garantálja, hogy még így kellően dinamikusan tudjon mozogni, és valószínűleg a 210 km/h-s (leszabályozott) végsebességről sem kell lemondania a szigorúan védett ügyfeleknek.