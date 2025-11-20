Kevesebb benzin, több áram: indul a Toyota új offenzívája

Akio Toyoda egykori cégelnök stratégiája hosszú évek alatt beérett: széles modellpalettájával, a megbízhatóság ígéretével és az időben felismert hibrid fejlesztéssekkel már öt éve a világ vezető autógyártója a Toyota (sőt, az eddig számok alapján idén a hatodik értékesítési elsőség is meglesz), az aktuális top 10-es bestseller toplistán pedig a világ kedvenc típusának számító RAV4 mellett a Corolla, a Camry és a Hilux is szerepel. Mint az importőr rendezvényén kiderült, Magyarországon is minden tizedik eladott személyautó Toyota, és a márka a kishaszonjárművek eladásait beleszámolva piacvezető, holott idén kevés újdonság érkezett – jövőre viszont sok friss vagy felfrissített modell várható. Íme!

Napjainkban hazánkban is tarolnak a hibridek, de láthatóan nő a villanyautók aránya. Fotó: Toyota Central Europe – Hungary

Négy új Toyota indítja az első fél évet

Hagyományosan kínálat belépőmodellje az Aygo, melynek aktuális generációja X utónéven crossover-szerű fazont kapott, és hazánkban piacvezető a miniautók nem éppen dübörgő szegmensében. Fokozhatja iránta az érdeklődést, hogy alapos modellfrissítést hajtottak végre rajta, átdolgozott és megnyújtott orr-résszel, mely mögé egyszerű sorhármas szívómotor helyett a Yarisból ismerős hibrid hajtást építik be. Így nemcsak fürgébb lett az immár GP Sport felszereltséggel is kapható mini, hanem jóval takarékosabb is (3,7 l/100 km), a maga 7,65 millió forintos árával pedig – extrák nélkül – a legolcsóbb belépőt jelenti a full hibridek világába.

Szemből alig lehet ráismerni az immár hibrid hajtású Aygo X-re. Fotó: Toyota Motor Corporation

Természetesen ez utóbbi hajtások dominálják napjainkban is a márka eladásait, de a trendeket és a szabályozásokat követve az elektromos autók kínálatában hoz igazán komoly előrelépést a 2026-os év. Első lépésben megújul a bZ4X nevű középméretű SUV, melynél a külső enyhe és a beltér alapos modernizálása mellett változott a villanymotorok teljesítménye (FWD: 169 vagy 224 lóerő, AWD: 347 lóerő), illetve nőtt az akkukapacitás és vele a hatótáv (442–569 kilométer) is. Hamarosan külföldi menetpróba tapasztalatai alapján mutatjuk be a frissített bZ4X-et, melyből később, de még ’26-ban Touring néven egy érdekes SUV-kombi változat is elérhető lesz Magyarországon.