Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

autós hírLexusjapán autóhibrid autóToyota

Kevesebb benzin, több áram: indul a Toyota új offenzívája

Hiába a rekordeladások, a japán cégnél nem ülhetnek a babérjaikon, új modellek egész sorát mutatták be a közelmúltban, méghozzá feltűnően nagy arányban elektromos hajtással. Ezek az autók legkésőbb jövőre Magyarországra is megérkeznek – lássuk dióhéjban, mit is tudnak!

Kismartoni András
2025. 11. 20. 8:07
Fotó: Toyota Motor Corporation
Akio Toyoda egykori cégelnök stratégiája hosszú évek alatt beérett: széles modellpalettájával, a megbízhatóság ígéretével és az időben felismert hibrid fejlesztéssekkel már öt éve a világ vezető autógyártója a Toyota (sőt, az eddig számok alapján idén a hatodik értékesítési elsőség is meglesz), az aktuális top 10-es bestseller toplistán pedig a világ kedvenc típusának számító RAV4 mellett a Corolla, a Camry és a Hilux is szerepel. Mint az importőr rendezvényén kiderült, Magyarországon is minden tizedik eladott személyautó Toyota, és a márka a kishaszonjárművek eladásait beleszámolva piacvezető, holott idén kevés újdonság érkezett – jövőre viszont sok friss vagy felfrissített modell várható. Íme!

Napjainkban hazánkban is tarolnak a hibridek, de láthatóan nő a villanyautók aránya. Fotó: Toyota Central Europe – Hungary

Négy új Toyota indítja az első fél évet

Hagyományosan kínálat belépőmodellje az Aygo, melynek aktuális generációja X utónéven crossover-szerű fazont kapott, és hazánkban piacvezető a miniautók nem éppen dübörgő szegmensében. Fokozhatja iránta az érdeklődést, hogy alapos modellfrissítést hajtottak végre rajta, átdolgozott és megnyújtott orr-résszel, mely mögé egyszerű sorhármas szívómotor helyett a Yarisból ismerős hibrid hajtást építik be. Így nemcsak fürgébb lett az immár GP Sport felszereltséggel is kapható mini, hanem jóval takarékosabb is (3,7 l/100 km), a maga 7,65 millió forintos árával pedig – extrák nélkül – a legolcsóbb belépőt jelenti a full hibridek világába. 

Szemből alig lehet ráismerni az immár hibrid hajtású Aygo X-re. Fotó: Toyota Motor Corporation

Természetesen ez utóbbi hajtások dominálják napjainkban is a márka eladásait, de a trendeket és a szabályozásokat követve az elektromos autók kínálatában hoz igazán komoly előrelépést a 2026-os év. Első lépésben megújul a bZ4X nevű középméretű SUV, melynél a külső enyhe és a beltér alapos modernizálása mellett változott a villanymotorok teljesítménye (FWD: 169 vagy 224 lóerő, AWD: 347 lóerő), illetve nőtt az akkukapacitás és vele a hatótáv (442–569 kilométer) is. Hamarosan külföldi menetpróba tapasztalatai alapján mutatjuk be a frissített bZ4X-et, melyből később, de még ’26-ban Touring néven egy érdekes SUV-kombi változat is elérhető lesz Magyarországon.

Jövőre 230 darabot terveznek eladni a 17,53 millió forinttól elérhető bZ4X-ből. Fotó: Toyota Motor Corporation

Valószínűleg kevesen emlékeznek rá, de 2009-től nagyjából öt éven át – bizonyos piacokon – egy Yaris-alapokra épülő kisméretű SUV is része volt a japánok kínálatának: az Urban Cruiser. Ugyanezen a néven és hasonló kategóriába érkezik hamarosan egy új modell, de ezzel vége is a hasonlóságoknak, a nóvum ugyanis elektromos hajtású, és a nemrég bemutatott Suzuki eVitara testvérmodellje. Kétféle kapacitású (49 vagy 61 kWh) akkumulátor kerülhet a padlója alá, és a 144 vagy 174 lóerős alapmodelleken kívül egy összkerekes csúcsverzió (184 LE) is érkezik majd. Sínen tologatható hátsó ülés javítja az alaphelyzetben 310 literes csomagterű SUV praktikumát.

Indiai gyártásból érkezik az új Urban Cruiser, nálunk márciustól lesz rendelhető. Fotó: Toyota Motor Corporation

Jön egy harmadik vadonatúj modell is, jelezve, hogy az eddig a sikeres hibridekre fókuszáló gyártó rohamléptekkel pótolja villanyautó-portfóliójának hiányosságait. Az új C-HR+ a neve alapján aligha tűnik másnak, mint a jól ismert (öntöltő vagy plug-in hibrid) crossover-kupé benzinmotor nélküli rokonának, ám ennél többről van szó, hiszen attól eltérő padlólemezre épül, a karosszériája hosszabb (4,52 méter), a műszerfala is teljesen más, emellett a helykínálata is jobbnak ígérkezik. Kétféle kivitelben kínált, 57,7 vagy 77 kWh-s akkuja váltakozó áramnál 11 vagy 11 kW-tal tölthető (DC: 150 kW), a hajtáskínálata 167 lóerőtől a kétmotoros és 343 lovas csúcsmodellig terjed. 

Ugyanabba a szegmensbe érkezik a C-HR+, mint a Corolla Cross, de másokhoz szól. Fotó: Toyota Motor Corporation

A Lexus mérnökei sem tétlenkedtek

Akárcsak a konszern névadó márkája, a prémium szegmensben – kontinensünkön egyedüli japán márkaként – gyökeret vert Lexus is növelni tudta eladásait, különösen a kelet- és közép-európai régióban. Természetesen itt sem maradhatnak el az újdonságok, melyek egyike a RZ nevű villanyautó, mely lényegében a plebejus bZ4X patrícius testvérmodelljének tekinthető. Az optikai csinosítás mellett ezt számos műszaki részletében átdolgozták, beleértve a már 77 kWh kapacitású akkut és a 408 lóerős teljesítménnyel repesztő F-Sport csúcsmodellt, de legfőbb érdekessége a by wire elven működő, opcionális szarvkormány megjelenése a kínálatban.

Kétszínű fényezéssel és F Sportként is elérhető lesz a ráncfelvarrott RZ. Fotó: Toyota Motor Corporation

Mellette elhozták a Várkert Bazárban tartott bemutatóra a Lexus ES limuzin két példányát is. Egyikük a most kifutó generációhoz tartozott, és a megbízhatóságot hivatott demonstrálni: lengyel VIP transzferjáratként (több műszakban) öt év alatt 760 ezer kilométert futott hiba nélkül, lényegében csak a kopó- és fogyóalkatrészek cseréjével. Remélhetőleg a vadonatúj, hamarosan nálunk is rendelhető ES-nemzedék is tudni fogja ugyanezt, azzal együtt, hogy a formaterv mellett műszakilag is jelentősen átalakult: a full hibrid (300h) mellett kétféle elektromos (350e, 500e) változatban hirdeti az új időket, kihagyva a köztes lépésként sokak által várt plug-in technikát.

Öntöltő hibridként 201, elektromosként 224–343 lóerős a vadonatúj Lexus ES. Fotó: Toyota Motor Corporation
info

Később, de még szintén jövőre érkezik a Toyota Hilux és RAV4 teljesen új generációja is.

 


 

Google News
