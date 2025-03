Lefelé bővítették a Toyota bZ4X kínálatot

Fotó: Jeroen Peeters

Három évvel a piaci bevezetést követően igyekszik versenyképessé tenni bZ4X modelljét a Toyota, ezért kicserélte a technikát. Eddig csak 71,4 kWh kapacitású akkumulátorral volt elérhető a típus, mostantól kezdve lesz klasszikus alapváltozat 57,7 kWh kapacitású akkumulátorral és 167 lóerős hajtómotorral. Az új nagy akkumulátor 73,1 kWh kapacitású, ennél elsőkerékhajtással már 224 lóerő a teljesítmény, míg a két hajtómotoros összkerékhajtású kivitel már 343 lóerős rendszerteljesítményű. Még hátravan a homologizáció és így a hivatalos hatótávolság-adatok is, de a gyár szerint a legnagyobb hatótávolság már 573 km lesz, ami 11 százalékos javulás a jelenlegihez képest.

Fotó: Jeroen Peeters

Már 22 kW-os fedélzeti töltő is rendelhető, villámtöltésre továbbra is legfeljebb 150 kW teljesítménnyel van lehetőség, de jelentősen lerövidíti a töltési időt az akkumulátor-előkondicionálás. Új első lökhárítóval javítanak a légellenálláson, teljesen új a műszerfal, árnyékoló nélküli a digitális műszeregység, a központi érintőképernyő szériában 14 colos képátlójú. Kényelmesebbre hangolták a felfüggesztést, javítottak az utastér zajszigetelésén. A felfrissített Toyota bZ4X olyan navigációt kap, ami már menet közbeni töltéssel is számol, ezt a funkciót távoli frissítéssel a már utcán lévő példányok is megkapják.