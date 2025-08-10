Szoboszlai DominikCrystal PalaceArne SlotLiverpool FC

Szoboszlai és Slot is reagált a Liverpool kudarcára: „Remélem, mindenki elgondolkozik ezen”

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool kétszer is vezetett, 2-2 után tizenegyesekkel mégis elveszítette az angol szuperkupameccset (Community Shield) a Crystal Palace ellen. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője egyelőre a védekezéssel nem elégedett a Premier League-rajt előtt, Szoboszlai Dominik a teljes csapatnak üzent.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 20:42
Arne Slot szerint a Liverpool védelemének kell javulnia, Szoboszlai Dominik úgy látja, hogy mindenkinek össze kell kapnia magát Fotó: AFP/Glyn Kirk
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Angol bajnokként a Liverpool a szuperkupameccsel (Community Shield) kezdte a 2025/26-os idényt. Kerkez Milos 84 percen át volt a pályán, Szoboszlai Dominik pedig végigjátszotta a Crystal Palace elleni meccset, gólpasszt adott, s övé volt a Liverpool utolsó labdaérintése, amikor a szétlövésben értékesítette a maga tizenegyesét. Örülni ugyanakkor nem tudott ennek Szoboszlai, ugyanis a szétlövést a londoni csapat nyerte 3-2-re. Arne Slot vezetőedző számára vegyes a kép a finálé után.

Szoboszlai Dominik belőtte a tizenegyesét a Crystal Palace ellen, három további Liverpool-játékos viszont hibázott a szétlövésben
Szoboszlai Dominik belőtte a tizenegyesét a Crystal Palace ellen, három további Liverpool-játékos viszont hibázott a szétlövésben (Fotó: NorthFoto/News Images via ZUMA Press Wire/Alfie Cosgrove)

– Természetesen csalódottak vagyunk, hogy nem nyertünk, pedig kétszer is vezettünk. 

A második félidő első tizenöt-húsz percében lett volna esélyünk megszerezni a harmadik gólt, aztán viszont a hajrában az ellenfél is közel került ahhoz, hogy győztes találatot szerezzen. Kiegyenlített meccs volt, a tizenegyespárbajban jobb volt a Crystal Palace

értékelt a mérkőzés után a Liverpool holland vezetőedzője.

Slot tudja, min kell javítania a Liverpoolnak

Arne Slotot arról is megkérdezték, mire fog koncentrálni a következő napokban, a Bournemouth elleni pénteki Premier League-nyitány előtt.

– A támadójátékunk jól működött egy nagyon kompakt csapat ellen, ebben előreléptünk, tavaly egyik meccsen sem tudtunk két gólt rúgni a Crystal Palace -nak. Viszont két gólt kaptunk, ahogy a felkészülés során a Bilbao és a Milan ellen is gond volt a védekezéssel. 

Hátul jobbnak kell lennünk; ha bajnoki címért akarunk küzdeni, akkor kulcsfontosságú, hogy minél kevesebb helyzetet, s persze gólt engedjünk az ellenfeleknek.

– szögezte le a szakember. Tegyük hozzá: a tavalyi idényben annak ellenére lett bajnok a Liverpool, hogy nem a legkevesebb gólt kapta (41) a Premier League-ben, viszont messze a legtöbbet lőtte (86).

Mit mondott Szoboszlai Dominik a Liverpool meccse után?

Megszólalt Szoboszlai Dominik is, akit nem vigasztalt a saját jó játéka vagy éppen értékesített tizenegyese.

– A döntőben nem az számít, hogy milyen szépen játszol, hanem a végeredmény. Sajnos alulmaradtunk, de tanulni fogunk ebből. Ez a csapat 12. lett tavaly a Premier League-ben, remélem, mindenki elgondolkozik ezen. 

 

Ha szeretnénk megvédeni a bajnoki címet, és más kupákat megnyerni, akkor mindenkinek össze kell kapnia magát

idézi a Bors Szoboszlai Spíler TV-nek adott nyilatkozatát.

A magyar válogatott csapatkapitánya azt is elárulta, hogy igyekszik mindenben segíteni két új magyar klubtársát, Kerkez Milost és Pécsi Ármint.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Molnár Judit
idezojelekFodor Gábor

Gyilkosságot nem imitálunk!

Idősebb, de főleg fiatalok részvételével tartott beszélgetéseinken, gyakran vitáinkon rengeteg kérdés merül fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu