Szoboszlai és Slot is reagált a Liverpool kudarcára: „Remélem, mindenki elgondolkozik ezen”

Angol bajnokként a Liverpool a szuperkupameccsel (Community Shield) kezdte a 2025/26-os idényt. Kerkez Milos 84 percen át volt a pályán, Szoboszlai Dominik pedig végigjátszotta a Crystal Palace elleni meccset, gólpasszt adott, s övé volt a Liverpool utolsó labdaérintése, amikor a szétlövésben értékesítette a maga tizenegyesét. Örülni ugyanakkor nem tudott ennek Szoboszlai, ugyanis a szétlövést a londoni csapat nyerte 3-2-re. Arne Slot vezetőedző számára vegyes a kép a finálé után.

Szoboszlai Dominik belőtte a tizenegyesét a Crystal Palace ellen, három további Liverpool-játékos viszont hibázott a szétlövésben (Fotó: NorthFoto/News Images via ZUMA Press Wire/Alfie Cosgrove)

– Természetesen csalódottak vagyunk, hogy nem nyertünk, pedig kétszer is vezettünk.

A második félidő első tizenöt-húsz percében lett volna esélyünk megszerezni a harmadik gólt, aztán viszont a hajrában az ellenfél is közel került ahhoz, hogy győztes találatot szerezzen. Kiegyenlített meccs volt, a tizenegyespárbajban jobb volt a Crystal Palace

– értékelt a mérkőzés után a Liverpool holland vezetőedzője.

Slot tudja, min kell javítania a Liverpoolnak

Arne Slotot arról is megkérdezték, mire fog koncentrálni a következő napokban, a Bournemouth elleni pénteki Premier League-nyitány előtt.