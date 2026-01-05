Rendkívüli

Váratlan fordulat: Venezuela ügyvivő államfője együttműködésre törekszik az amerikai kormánnyal

Venezuela az Egyesült Államokkal való együttműködésre, kiegyensúlyozott és tiszteletteljes kapcsolatok kialakítására törekszik – jelentette ki Delcy Rodríguez, az ország ideiglenes államfője a világnak és az Egyesült Államoknak címzett üzenetében a közösségi médiában.

2026. 01. 05.
Delcy Rodriguez Fotó: PEDRO MATTEY Forrás: AFP
„Venezuela megerősíti elkötelezettségét a béke és a békés együttélés mellett. Országunk külső fenyegetések nélkül akar élni, olyan környezetben, amelynek alapja a tisztelet és nemzetközi együttműködés. Hisszük, hogy a globális békét az egyes nemzeteken belüli béke biztosításával lehet megteremteni” – fogalmazott Rodríguez az üzenetben. 

Delcy Rodriguez, Venezuela ügyvivő államfője együttműködésre törekszik az amerikai kormánnyal Fotó: MARCELO GARCIA / Miraflores press office
Delcy Rodríguez, Venezuela ügyvivő államfője együttműködésre törekszik az amerikai kormánnyal Fotó: MARCELO GARCIA / Miraflores press office

Elsődleges célunk a kiegyensúlyozott és tiszteletteljes nemzetközi kapcsolatok kialakítása az Egyesült Államok és Venezuela, valamint Venezuela és a régió többi országa között, az egyenlő szuverenitás és a be nem avatkozás elve alapján. Diplomáciánkat a világ többi részével ezek az elvek irányítják

– szögezte le. 

Az ügyvivő elnök a közleményben a „nemzetközi jog keretein belüli együttműködésre” kérte fel az amerikai kormányt a közös fejlődésre irányuló együttműködési programban, a tartós közösségi együttélés megerősítése érdekében. Szavait Donald Trump amerikai elnökhöz intézve hangsúlyozta:

népeink és régiónk békét és párbeszédet érdemelnek, nem háborút.

Hozzátette: 

Mindig is ez volt Nicolás Maduro elnök üzenete, és ez most egész Venezuela üzenete. Ebben a Venezuelában hiszek, és neki szenteltem az életemet. Olyan Venezueláról álmodom, ahol minden jó venezuelai összefoghat

– fogalmazott Rodríguez. 

Venezuelának joga van a békére, a fejlődésre, a szuverenitásra és a jövőre

– írta Delcy Rodríguez, akit az MTI idézett. 

