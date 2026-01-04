Így változtathatja meg a világot a venezuelai akció

Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása egyszerre hozott látványos fordulatot és nagy bizonytalanságot. Donald Trump elnök döntése, hogy meglepetésszerű katonai akciót indít, és eltávolítja Nicolás Madurót, néhány óra alatt lezárta azt a többéves patthelyzetet, amelyben Washington és Caracas egymást kerülgette szankciókkal, fenyegetésekkel és diplomáciai üzengetéssel. A Politico biztonságpolitikai szakértőket, regionális elemzőket és nemzetbiztonsági veteránokat kért meg: magyarázzák el, mi következhet most. A válaszok egy része ünneplő, más része óvatos, és bőven akad köztük olyan is, amely inkább figyelmeztetésnek tekinthető.

Trump venezuelai beavatkozása egyszerre hozott látványos fordulatot és nagy bizonytalanságot. Fotó: AFP

Ryan Berg: Trump döntése nem pusztán Caracasról szól

Ryan Berg szerint Trump döntése üzenet volt a teljes térségnek és azon túlra is. A szakértő állítja, a Trump-kormány komolyan veszi a nyugati féltekére vonatkozó stratégiát, és ennek részeként most egy „Trump-féle kiegészítést” is ráhúzott a régi doktrínákra. Berg külön hangsúlyozta az időzítést:

A művelet elindítása néhány órával azután, hogy Nicolás Maduro egy kínai különmegbízottal találkozott, egyértelmű jelzés Kínának.

Berg következtetése: Oroszország és Kína most még sürgetőbbnek érezheti, hogy bizonyítsa a saját szövetségeseinek, hogy van értelme hozzájuk kötődni. Ha azt a benyomást keltik, hogy a bajban csak a távolból nézik a fejleményeket, akkor a befolyásuk repedezni kezd.