Kuba lehet a következő?

Újabb kemény üzenetek érkeztek Washingtonból a kommunista rezsimek felé. Marco Rubio amerikai külügyminiszter nyíltan beszélt arról, hogy Kuba súlyos problémát jelent az Egyesült Államoknak, és egyértelművé tette: Havanna kulcsszerepet játszott Nicolás Maduro venezuelai hatalmának fenntartásában.

Sebők Barbara
2026. 01. 04. 17:35
Kuba lehet a Trump-kormány következő célpontja?
Kuba lehet a Trump-kormány következő célpontja? Forrás: AFP
Marco Rubio külügyminiszter nem fogalmazott egyértelműen arról, hogy Kuba lehet-e a Trump-kormány következő célpontja, ugyanakkor súlyos kritikát fogalmazott meg a kubai vezetéssel szemben. Az NBC Meet the Press című műsorában a kubai kormányt hatalmas problémának nevezte, és arra utalt, hogy Havanna jóval mélyebben beavatkozott a venezuelai hatalmi struktúrákba, mint azt korábban sokan feltételezték – írja a CNN.

Marco Rubio nem árulta el egyértelműen, hogy Kuba lehet-e a Trump-kormány következő célpontja
Marco Rubio nem árulta el egyértelműen, hogy Kuba lehet-e a Trump-kormány következő célpontja. Fotó: AFP

Kuba lehet a következő?

– Úgy gondolom, hogy igen, nagy bajban vannak – fogalmazott Rubio. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem kíván részletekbe bocsátkozni az Egyesült Államok jövőbeni lépéseivel kapcsolatban. 

Nem fogok most beszélni arról, hogy milyen lépéseket fogunk tenni a jövőben, és milyen politikát fogunk folytatni ebben a tekintetben, de nem hiszem, hogy titok lenne, hogy nem vagyunk nagy rajongói a kubai rezsimnek.

A külügyminiszter külön is hangsúlyozta Kuba szerepét Nicolás Maduro hatalmának biztosításában. Mint mondta, a venezuelai elnököt nem saját emberei védték, hanem kubaiak. Rubio szerint a kubai állam gyakorlatilag átvette az irányítást a venezuelai belső biztonsági struktúrák felett. – Belső biztonsági apparátusát teljes egészében kubaiak irányítják – jelentette ki. 

Madurót kubaiak őrizték. Nem venezuelai testőrök őrizték. Kubai testőrök voltak. Ami a belső hírszerzést illeti – ki kémkedik ki után, hogy ne legyenek árulók –, azok mind kubaiak.

Az Egyesült Államok elfogta Nicolás Madurót, ami új korszakot nyithat Latin-Amerikában
A Maduro elfogására irányuló amerikai művelet során több kubai az életét vesztette. Fotó: AFP

A nyilatkozatokkal egy időben Donald Trump amerikai elnök is megszólalt az ügyben. A New York Postnak adott interjújában arról beszélt, hogy a Maduro elfogására irányuló amerikai művelet során több kubai az életét vesztette. Trump nem közölt pontos számokat, de kijelentése egyértelműen Kuba közvetlen érintettségére utalt.

Tudják, sok kubai vesztette életét tegnap este. (…) Ők védték Madurót. Ez nem volt jó lépés

– mondta az elnök.

 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

