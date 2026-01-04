Marco Rubio külügyminiszter nem fogalmazott egyértelműen arról, hogy Kuba lehet-e a Trump-kormány következő célpontja, ugyanakkor súlyos kritikát fogalmazott meg a kubai vezetéssel szemben. Az NBC Meet the Press című műsorában a kubai kormányt hatalmas problémának nevezte, és arra utalt, hogy Havanna jóval mélyebben beavatkozott a venezuelai hatalmi struktúrákba, mint azt korábban sokan feltételezték – írja a CNN.
Kuba lehet a következő?
– Úgy gondolom, hogy igen, nagy bajban vannak – fogalmazott Rubio. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem kíván részletekbe bocsátkozni az Egyesült Államok jövőbeni lépéseivel kapcsolatban.
Nem fogok most beszélni arról, hogy milyen lépéseket fogunk tenni a jövőben, és milyen politikát fogunk folytatni ebben a tekintetben, de nem hiszem, hogy titok lenne, hogy nem vagyunk nagy rajongói a kubai rezsimnek.
