Marco Rubio külügyminiszter nem fogalmazott egyértelműen arról, hogy Kuba lehet-e a Trump-kormány következő célpontja, ugyanakkor súlyos kritikát fogalmazott meg a kubai vezetéssel szemben. Az NBC Meet the Press című műsorában a kubai kormányt hatalmas problémának nevezte, és arra utalt, hogy Havanna jóval mélyebben beavatkozott a venezuelai hatalmi struktúrákba, mint azt korábban sokan feltételezték – írja a CNN.

Marco Rubio nem árulta el egyértelműen, hogy Kuba lehet-e a Trump-kormány következő célpontja. Fotó: AFP

Kuba lehet a következő?

– Úgy gondolom, hogy igen, nagy bajban vannak – fogalmazott Rubio. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem kíván részletekbe bocsátkozni az Egyesült Államok jövőbeni lépéseivel kapcsolatban.