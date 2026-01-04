A techmilliárdos az X közösségi oldalon jelentette be, hogy február 3-ig a Starlink ingyenes szélessávú szolgáltatást biztosít Venezuela polgárainak, hogy lehetővé tegye a kapcsolattartást. Egy másik bejegyzésben hozzátette, hogy a venezuelai embereket kívánja támogatni. Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét az amerikai különleges erők emberei fogták el egy caracasi lakókomplexumban, az akciót az amerikai hadsereg átfogó katonai művelete támogatta Venezuela több pontján légicsapásokkal.
Elon Musk váratlan bejelentést tett Trump akciója után
A techmilliárdos ingyenes műholdas internethozzáférést ajánlott fel Venezuela számára a Starlink rendszerén keresztül, miután a dél-amerikai országból eltávolították Nicolás Maduro elnököt. Elon Musk közölte: így akarja támogatni a venezuelai embereket.
Az Egyesült Államokban 2020 óta vád alatt álló dél-amerikai államfőt szombaton vízi- és légiúton szállították New Yorkba, ahol nyilvántartásba vették. Pam Bondi amerikai igazságügy-miniszter szombaton nyilvánosságra hozta a részletes vádiratot, amely megállapítja, hogy Maduro egy olyan korrupt és illegitim kormányzatot irányít, amely évtizedeken keresztül a kormányzati hatalmat arra használta fel, hogy törvénytelen cselekedeteket védelmezzen és segítsen elő, ide értve a kábítószer-kereskedelmet.
A vádirat Maduro mellett öt további vádlottat említ, köztük az elnök feleségét, fiát, valamint Hector Rusthenford Guerrero Florest, a Tren de Aragua venezuelai bűnszervezet vezetőjét és két korábbi minisztert.
Maduro a tervek szerint már hétfőn megjelenhet a New York-i bíróság előtt, ahol ismertetik a vele szemben már 2020-ban megfogalmazott részletes vádakat, köztük kábítószer-terrorizmust és további kábítószer-bűncselekményeket – összegzett az MTI.
Borítókép: Elon Musk (Fotó: AFP)
Washington tudja, hogy mi az érdeke, Brüsszel nem
Az EU valójában semmit nem ért abból, ami jelenleg a világban zajlik – hangsúlyozta Erdély Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője.
Brüsszelben 2026 is a háború éve lesz
A brüsszeli csata négy kulcsfontosságú területen fog zajlani – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Zemplényi Lili, a Nézőpont Intézet európai uniós elemzője.
Zelenszkij megfenyegette szövetségeseit
Az ukrán elnök szerint az Egyesült Királyság és Franciaország katonai jelenléte kötelező az ukrán területen az Ukrajna biztonságát garantáló megállapodás részeként.
Káosz a reptereken, teljesen leállt a légiközlekedés Görögországban
Meghibásodott a légiforgalmi irányító rendszer, ami súlyos biztonsági kockázatot jelent.
