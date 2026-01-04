Elon Musk váratlan bejelentést tett Trump akciója után

In support of the people of Venezuela 🇻🇪 https://t.co/JKxOFWsikP — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026

Az Egyesült Államokban 2020 óta vád alatt álló dél-amerikai államfőt szombaton vízi- és légiúton szállították New Yorkba, ahol nyilvántartásba vették. Pam Bondi amerikai igazságügy-miniszter szombaton nyilvánosságra hozta a részletes vádiratot, amely megállapítja, hogy Maduro egy olyan korrupt és illegitim kormányzatot irányít, amely évtizedeken keresztül a kormányzati hatalmat arra használta fel, hogy törvénytelen cselekedeteket védelmezzen és segítsen elő, ide értve a kábítószer-kereskedelmet.

A vádirat Maduro mellett öt további vádlottat említ, köztük az elnök feleségét, fiát, valamint Hector Rusthenford Guerrero Florest, a Tren de Aragua venezuelai bűnszervezet vezetőjét és két korábbi minisztert.

Maduro a tervek szerint már hétfőn megjelenhet a New York-i bíróság előtt, ahol ismertetik a vele szemben már 2020-ban megfogalmazott részletes vádakat, köztük kábítószer-terrorizmust és további kábítószer-bűncselekményeket – összegzett az MTI.

Borítókép: Elon Musk (Fotó: AFP)