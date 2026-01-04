Titkos fotókat közölt a Fehér Ház a Maduro elleni akcióról

Amerikai tisztviselők közlése szerint az Absolute Resolve művelet hónapokig tartó titkos katonai és hírszerzési tervezés eredménye volt. Ez alatt az időszak alatt az amerikai erők megerősítették jelenlétüket Venezuela közelében, célba vették az állítólagos kábítószer-csempész útvonalakat, és részletes információkat gyűjtöttek Maduro mozgásáról, biztonsági intézkedéseiről és napi rutinjáról – összegzett a The Times of India.

A különleges erők többször is begyakorolták a missziót, beleértve a Maduro komplexumának másolatán végzett edzéseket is. Dan Caine tábornok elmondta, hogy a katonák a célkörnyezet minden aspektusát tanulmányozták, hogy elkerüljék a végrehajtás során a hibákat.

Nem azért gyakorlunk, hogy jól csináljuk, hanem azért, hogy biztosan ne hibázzunk

– mondta.

Trump korábban elmondta, hogy az akcióra a végső engedélyt csak az időjárási körülmények javulása után adták meg, ami lehetővé tette a helikopterek számára, hogy sötétben belépjenek a venezuelai légtérbe.