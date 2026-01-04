Titkos fotókat közölt a Fehér Ház a Maduro elleni akcióról

A fotókat Trump floridai Mar-a-Lagói rezidenciáján készítették. A képeken látható Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, John Ratcliffe CIA-igazgató és Dan Caine vezérkari főnök is. Az amerikai média arról számolt be, hogy Trump folyamatosan követte az akciót, miközben az amerikai erők összehangolt csapásokat hajtottak végre és kihozták Madurót Caracasból.
Trump később megerősítette, hogy valós időben követte az akciót.
Szó szerint úgy néztem, mintha egy tévéműsort néztem volna
– mondta a Fox Newsnak. A rajtaütést gyors és rendkívül precíz akciónak nevezte.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!