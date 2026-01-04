trumpfehér házmaduro

Titkos fotókat közölt a Fehér Ház a Maduro elleni akcióról

A Fehér Ház olyan képeket tett közzé, amelyeken Donald Trump amerikai elnök és nemzetbiztonsági csapata látható, amint az Absolute Resolve néven végrehajtott hadműveletet figyelik. A katonai akció Venezuelában zajlott, amely Nicolás Maduro elnök elfogásával zárult.

2026. 01. 04. 9:47
Donald Trump és Nicolas Maduro Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
A fotókat Trump floridai Mar-a-Lagói rezidenciáján készítették. A képeken látható Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, John Ratcliffe CIA-igazgató és Dan Caine vezérkari főnök is. Az amerikai média arról számolt be, hogy Trump folyamatosan követte az akciót, miközben az amerikai erők összehangolt csapásokat hajtottak végre és kihozták Madurót Caracasból.

Nicolas Maduro volt venezuelai elnök Fotó: ADEM ALTAN / AFP
Nicolas Maduro volt venezuelai elnök (Fotó: AFP/Adem Altan)

Trump később megerősítette, hogy valós időben követte az akciót. 

Szó szerint úgy néztem, mintha egy tévéműsort néztem volna

– mondta a Fox Newsnak. A rajtaütést gyors és rendkívül precíz akciónak nevezte. 

Amerikai tisztviselők közlése szerint az Absolute Resolve művelet hónapokig tartó titkos katonai és hírszerzési tervezés eredménye volt. Ez alatt az időszak alatt az amerikai erők megerősítették jelenlétüket Venezuela közelében, célba vették az állítólagos kábítószer-csempész útvonalakat, és részletes információkat gyűjtöttek Maduro mozgásáról, biztonsági intézkedéseiről és napi rutinjáról – összegzett a The Times of India. 

A különleges erők többször is begyakorolták a missziót, beleértve a Maduro komplexumának másolatán végzett edzéseket is. Dan Caine tábornok elmondta, hogy a katonák a célkörnyezet minden aspektusát tanulmányozták, hogy elkerüljék a végrehajtás során a hibákat. 

Nem azért gyakorlunk, hogy jól csináljuk, hanem azért, hogy biztosan ne hibázzunk

– mondta.

Trump korábban elmondta, hogy az akcióra a végső engedélyt csak az időjárási körülmények javulása után adták meg, ami lehetővé tette a helikopterek számára, hogy sötétben belépjenek a venezuelai légtérbe.

A műveletet szombat kora reggel hajtották végre, Caracas egyes részei sötétségbe borultak. Az Egyesült Államok elnöke elmondta, hogy az amerikai erők fejlett eszközöket használtak az infrastruktúra megzavarására, de erről nem árult el részleteket. Több robbanásról is beszámoltak a fővárosban. A rajtaütés kevesebb mint 30 percig tartott.

Pete Hegseth védelmi miniszter hatalmas közös katonai és rendfenntartó műveletnek nevezte az akciót. Trump szerint amerikai katonák nem haltak meg, de néhányan megsérültek. 

Madurót és feleségét, Cilia Florest, elfogásuk után helikopterrel a Karib-tengeren lévő amerikai haditengerészeti hajóra szállították, majd New Yorkba vitték. A később közzétett képeken Maduro az USS Iwo Jima fedélzetén látható, fejhallgatóval és bekötött szemmel.

A volt venezuelai elnököt a New York állambeli Stewart légitámaszpontra szállították, majd helikopterrel és konvojjal a brooklyni Metropolitan Detention Centerbe vitték. A Fehér Ház és a DEA által közzétett videók azt mutatták, hogy amerikai ügynökök kísérték.

Az amerikai hatóságok szerint Madurót Manhattanben vádolták meg kábítószer-terrorizmusban való részvétellel, kábítószer-kereskedelemmel és fegyveres bűncselekményekkel. A volt venezuelai elnök várhatóan már hétfőn megjelenik a bíróságon.

Amint arról beszámoltunk, Madurot később átszállították egy New York-i fogvatartási intézménybe, ahol a bírósági eljárásig tartják fogva. Az MDC az egyetlen szövetségi börtön New York Cityben, és a BBC szerint híres foglyokról ismert, többek köztük Ghislaine Maxwell, R Kelly és  Sean „Diddy” Combso is az intézmény vendégszeretetét élvezi.

Borítókép: Donald Trump és Nicolas Maduro (Fotó: AFP)

 

