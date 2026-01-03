Ez vár Madurora az amerikai akció után

Donald Trump elnök már bejelentette, hogy ilyen lépéseket fog tenni, de Maduro nem vette komolyan ezt a fenyegetést, és sok színpadias gesztussal reagált, a venezuelai hadsereg erőteljes válaszával fenyegetőzve, de ez csak retorika volt. Az amerikai katonai beavatkozásra adott válasz hiánya azt mutatja, hogy Maduro nem rendelkezik belső támogatással. Maduro lehetőséget kapott arra, hogy elhagyja az országot, de nem akarta elfogadni az ajánlatot, és most megfizeti ennek következményeit – mondta lapunknak Alejandro Peña Esclusa, az Alapjogokért Központ szenior kutatója.

Donald Trump és Nicolas Maduro Fotó: MANDEL NGAN / AFP

A szakértő hozzátette: