Trump: Olyan támadás volt ez, amilyet az emberek a második világháború óta nem láttak

Marco RubioVenezuelaDonald Trump

Ez vár Madurora az amerikai akció után

Az Egyesült Államok történetének egyik legmegdöbbentőbb és leghatékonyabb katonai fellépésével egy „törvényen kívüli diktátort” állítottak bíróság elé – hangsúlyozta Donald Trump a venezuelai támadásról tartott sajtótájékoztatóján. A kialakult helyzetet elemezve, Alejandro Peña Esclusa, az Alapjogokért Központ szenior kutatója a lapunknak adott interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy Maduro lehetőséget kapott arra, hogy elhagyja az országot, de nem akarta elfogadni az ajánlatot, és most megfizeti ennek következményeit.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 19:00
Nicolás Maduro amerikai fogságba került.
Nicolás Maduro amerikai fogságba került Forrás: AFP
Donald Trump elnök már bejelentette, hogy ilyen lépéseket fog tenni, de Maduro nem vette komolyan ezt a fenyegetést, és sok színpadias gesztussal reagált, a venezuelai hadsereg erőteljes válaszával fenyegetőzve, de ez csak retorika volt. Az amerikai katonai beavatkozásra adott válasz hiánya azt mutatja, hogy Maduro nem rendelkezik belső támogatással. Maduro lehetőséget kapott arra, hogy elhagyja az országot, de nem akarta elfogadni az ajánlatot, és most megfizeti ennek következményeit – mondta lapunknak Alejandro Peña Esclusa, az Alapjogokért Központ szenior kutatója. 

Donald Trump és Nicolas Maduro Fotó: MANDEL NGAN / AFP
Donald Trump és Nicolas Maduro Fotó: MANDEL NGAN / AFP

A szakértő hozzátette:

A mai események egy hónapok óta zajló folyamat eredményei. Lehetséges, hogy az amerikai beavatkozás fokozódni fog, amíg Cartel de los Soles, azaz a „Napok kartellje” nevű drogkartell összes vezetőjét semlegesítik. Maduro és felesége elfogása kétségtelenül súlyos csapást mért a rezsimre, és ellenállás nélkül hajtották végre.

Maduro súlyos következményekkel néz szembe

Arra a kérdésre, hogy Maduro mire számíthat letartóztatása után, Alejandro Peña Esclusa azt mondta:

Madurot már hónapok óta vádolja két amerikai bíróság, amint azt Marco Rubio külügyminiszter is kiemelte. Most a tárgyalás hivatalossá válik, ami biztosan hosszú börtönbüntetést jelent Maduro számára. Ez egyértelmű üzenetet küld a Napok Kartellje többi vezetőjének, hogy adják át a hatalmat, vagy ugyanaz a sors vár rájuk.

Az amerikai akcióra adott nemzetközi reakciókról az Alapjogokért Központ szenior kutatója azt mondta:

A Maduro támogatását kifejező politikusok a venezuelai rezsimhez kötődő baloldali vezetők, mint például a spanyol Pedro Sánchez és a kolumbiai Gustavo Petro, akit Trump a „kábítószer-kereskedelem vezetőjeként” említett. A latin-amerikai demokratikus vezetők, köztük az argentin Javier Milei, az ecuadori Daniel Noboa és a kolumbiai Álvaro Uribe, viszont támogatták az Egyesült Államok venezuelai fellépését.

Maduro ellen már 2020-ban vádat emeltek New Yorkban, de az amerikai igazságügyi miniszter közlése szerint a vádemelés immár Maduro feleségére is kiterjed. Madurót kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos összeesküvéssel, kokain Egyesült Államokba történő bevitelére irányuló összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával és erre irányuló összeesküvéssel vádolják. 

Trump: „Átmenetileg mi irányítjuk az országot”

Az Egyesült Államok elnöke a venezuelai katonai akcióról tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a Nicolás Maduro elfogásához vezető caracasi hadművelet olyan erejű és látványú katonai akció volt, amilyenre a második világháború óta nem volt példa. Donald Trump úgy fogalmazott: az Egyesült Államok történetének egyik legmegdöbbentőbb és leghatékonyabb katonai fellépésével egy „törvényen kívüli diktátort” állítottak bíróság elé.

Az átmeneti helyzetről Trump azt mondta:

Addig mi irányítjuk az országot, amíg biztonságos, megfelelő és megfontolt átmenetet nem tudunk biztosítani. Nem akarjuk, hogy valaki más kerüljön hatalomra, és ugyanaz a helyzet álljon elő, mint az elmúlt hosszú években. 

Borítókép: Nicolas Maduro (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

