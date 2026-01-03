Ez vár Madurora az amerikai akció után

Donald Trump elnök már bejelentette, hogy ilyen lépéseket fog tenni, de Maduro nem vette komolyan ezt a fenyegetést, és sok színpadias gesztussal reagált, a venezuelai hadsereg erőteljes válaszával fenyegetőzve, de ez csak retorika volt. Az amerikai katonai beavatkozásra adott válasz hiánya azt mutatja, hogy Maduro nem rendelkezik belső támogatással. Maduro lehetőséget kapott arra, hogy elhagyja az országot, de nem akarta elfogadni az ajánlatot, és most megfizeti ennek következményeit – mondta lapunknak Alejandro Peña Esclusa, az Alapjogokért Központ szenior kutatója.
A szakértő hozzátette:
A mai események egy hónapok óta zajló folyamat eredményei. Lehetséges, hogy az amerikai beavatkozás fokozódni fog, amíg Cartel de los Soles, azaz a „Napok kartellje” nevű drogkartell összes vezetőjét semlegesítik. Maduro és felesége elfogása kétségtelenül súlyos csapást mért a rezsimre, és ellenállás nélkül hajtották végre.
