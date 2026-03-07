Az igazi átverési kísérlet: Magyar Péter úgy határolódott el Zelenszkij életveszélyes fenyegetőzésétől, hogy közben együtt dolgozik Kijevvel a kormánybuktatáson

A Tisza és a jelenlegi ukrán vezetés szövetségesi viszonya miatt meglehetősen kellemetlenül érinthette Magyar Péteréket, hogy Zelenszkij ukrán elnök a minap életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt.

Zelenszkij - Fotó: HENRY NICHOLLS

Noha a Tisza-vezér elítélte a diplomáciában rendkívül súlyos esetnek számító fenyegetőzést, az elmúlt évek eseményei alapján egyértelmű, hogy mindez csak porhintés, átverési kísérlet. Pontról pontra be is mutatjuk, miért hiteltelen a tiszás elhatárolódási próbálkozás.

Közös érdekek

Az tény, hogy a Tiszát és Ukrajnát szorosan összeköti a patrióta magyar kormány leváltásának vágya. Erre vezethető vissza, hogy a jelek szerint segíteni is igyekeznek egymást a céljaik elérésében. Míg Zelenszkijék üzengetéssel, hergeléssel és akár titkosszolgálati műveletekkel, valamint olyan akciókkal próbálják destabilizálni a magyar belpolitikát, mint a Barátság kőolajvezeték elzárása, addig Magyar Péterék az Európai Parlamentben megszavaznak Ukrajnának kedvező előterjesztéseket, mint az anyagi és katonai segítség kibővítése, valamint a háborúban álló ország gyorsított uniós felvételének az előkészítése.

Miután Donald Trump elzárta az amerikai pénzcsapokat, Brüsszelre maradt a háború finanszírozása, amelyet egyedüliként Magyarország ellenez teljes mellszélességgel a tagállamok közül, így kulcskérdéssé vált a brüsszeli elit számára, hogy ukránbarát kormány alakuljon hazánkban.

A néhány héttel ezelőtti Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián ennek jegyében született meg az úgynevezett titkos müncheni paktum. Ennek lényege, hogy Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt megállapodott abban, hogy ha Magyar Péterék kerülnek kormányra, feladják a magyar vétójogot, pénzügyi terhet vállalnak Ukrajna finanszírozásából és támogatják az ország uniós tagságát.

Háborúpárti pályára állítva

Az irányvonal kezdettől fogva adott volt: Manfred Weber, a Tiszát is a soraiban tudó Európai Néppárt elnöke már a 2024-es EP-választás előtt megüzente, hogy az ukránpártiságot is elvárják a frakciójukhoz csatlakozóktól. Magyar Péterék hézagmentesen idomultak is az elváráshoz. Ez minden bizonnyal a szimpatizánsaiknak sincs ellenére, ugyanis a Tisza Nemzet Hangja elnevezésű konzultációjában a válaszolók több mint 58 százaléka támogatta Ukrajna csatlakozását. Mindemellett Magyar Péter személyzeti döntései is teret adtak az ukrán befolyás erősödésének. Jó példa erre Ruszin-Szendi Romulusz, az egykori vezérkari főnök, akinek a személyében egy Ukrajna-rajongót igazolt le katonai szakértőnek.