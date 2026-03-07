Orbán ViktorZelenszkijmagyarfenyegetés

Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: A magyarokat nem lehet megzsarolni + videó

Zelenszkij elnök úr! Hagyja abba a fenyegetést és a zsarolást! A magyaroknál ez nem működik – írta Facebookon-közzétett videóüzenetéhez Orbán Viktor.

2026. 03. 07. 8:22
„Elnök úr, az üzenetét megkaptam. Ön katonákkal fenyegetett engem és rajtam keresztül egész Magyarországot. Elnök úr, ez nem működik. Ezt hagyja abba. Ez itt Magyarország. A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni” – mondta Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében Orbán Viktor.

Tegnap este a magyarok megüzenték, nem akarnak ukránbarát kormányt, és nem akarnak ukránpárti miniszterelnököt Magyarországon. Jobb a békesség. Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel! Fejezze be az olajblokádot és engedje át Magyarország olajszállítmányait. Fenyegetés és zsarolás helyett pedig adja meg a magyaroknak azt a tiszteletet, ami nekünk jár

 – hangsúlyozta a miniszterelnök.

