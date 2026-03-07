Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: A magyarokat nem lehet megzsarolni + videó

Tegnap este a magyarok megüzenték, nem akarnak ukránbarát kormányt, és nem akarnak ukránpárti miniszterelnököt Magyarországon. Jobb a békesség. Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel! Fejezze be az olajblokádot és engedje át Magyarország olajszállítmányait. Fenyegetés és zsarolás helyett pedig adja meg a magyaroknak azt a tiszteletet, ami nekünk jár