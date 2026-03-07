„Elnök úr, az üzenetét megkaptam. Ön katonákkal fenyegetett engem és rajtam keresztül egész Magyarországot. Elnök úr, ez nem működik. Ezt hagyja abba. Ez itt Magyarország. A magyarokat nem lehet megzsarolni, engem pedig nem tud megfenyegetni” – mondta Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében Orbán Viktor.
Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: A magyarokat nem lehet megzsarolni + videó
Zelenszkij elnök úr! Hagyja abba a fenyegetést és a zsarolást! A magyaroknál ez nem működik – írta Facebookon-közzétett videóüzenetéhez Orbán Viktor.
Tegnap este a magyarok megüzenték, nem akarnak ukránbarát kormányt, és nem akarnak ukránpárti miniszterelnököt Magyarországon. Jobb a békesség. Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel! Fejezze be az olajblokádot és engedje át Magyarország olajszállítmányait. Fenyegetés és zsarolás helyett pedig adja meg a magyaroknak azt a tiszteletet, ami nekünk jár
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció)
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Globál Nógrádi Györggyel - Zelenszkij vérbosszút akar állni Magyarországon
Halálos fenyegetésből agresszió?
Irán ismét rakétákkal támadta Izraelt
Aktiválták a légvédelmi rendszereket Izraelben.
Magas rangú ukrán kémelhárító kísérte a gyanús pénzszállító konvojt
A tábornokot korrupciós ügyek miatt kétszer is elbocsátották az SBU-ból – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.
Moszkvát is célba vették az ukránok + videó
Drónzápor érte az orosz területeket.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Globál Nógrádi Györggyel - Zelenszkij vérbosszút akar állni Magyarországon
Halálos fenyegetésből agresszió?
Irán ismét rakétákkal támadta Izraelt
Aktiválták a légvédelmi rendszereket Izraelben.
Magas rangú ukrán kémelhárító kísérte a gyanús pénzszállító konvojt
A tábornokot korrupciós ügyek miatt kétszer is elbocsátották az SBU-ból – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.
Moszkvát is célba vették az ukránok + videó
Drónzápor érte az orosz területeket.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!