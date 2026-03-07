világkupaDomen Prevcsíugró-vksíugrósíugrás

Már ünnepelte a sportágtörténeti sikerét, amikor egy centiméter miatt kizárták

A Prevc család ünnepelhetett Lahtiban. A síugró-világkupa férfi- és női mezőnyében is bebiztosította az első helyét a szlovén család egy-egy tagja, ám míg Nika Prevc ezt győzelemmel, addig Domen Prevc kizárás után érte el.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 8:53
Slovenia's Domen Prevc reacts prior to jumping during the trial round of the men's large hill individual ski jumping of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at Predazzo Ski Jumping Stadium in Predazzo (Val di Fiemme), on February 14, 2026. (Photo
Domen Prevc a kizárás sorsára jutott, de az összetettet így is megnyerte Fotó: AFP/Tobias Schwarz
A téli olimpia után is folytatódott a szlovén testvérek dominanciája a síugró-világkupa idényében. A nők között Nika Prevc Lahtiban csütörtökön és pénteken is nyert, ez pedig azt jelenti, hogy sorozatban harmadszor is az övé az összetett vk első helyezettjének járó kristálygömb. A férfiaknál sem kellett sokáig várni Domen Prevc végső diadalához: hét versennyel az évad vége előtt behozhatatlannak számító 721 pont az előnye. Sokáig úgy tűnt, még nagyobb különbség lehet, de a péntek végül nem a terveinek megfelelően alakult. A síugrás történelemkönyvébe azzal is bekerülhetett volna, hogy első férfiugróként nyer meg sorozatban hét világkupafutamot, ám hiába kapta a legtöbb pontot a pénteki lahti versenyen, utólag a kizárás sorsára jutott.

Domen Prevc pórul járt és nem írt történelmet, de így is megnyerte a síugró-világkupát
Domen Prevc pórul járt és nem írt történelmet, de így is megnyerte a síugró-világkupát. Fotó: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Domen Prevc a kizárása ellenére a síugró-világkupa győztese

A nagysáncos olimpiai bajnok a normálsáncon ötkarikás győztes Philipp Raimund előtt diadalmaskodott pénteken, ám utólag kiderült, hogy a német síugró mégis az első vk-győzelmének örülhet. 

Prevc ugyanis az előírtnál kisebb tömeggel versenyzett: 59,5 kilogramm helyett 59,4 kg-mal mérlegelték.

Ennek következtében (a testtömeg és a léchossz síugrásban a szabályok értelmében is összefügg) a léce egy centiméterrel hosszabb – 240 centiméteres – volt a megengedettnél.

– Nem ilyen napról álmodtam, sajnos túl könnyű voltam, vagyis a síléceim túl hosszúak voltak – nyilatkozta Domen Prevc, aki hozzátette, a szállodai mérlegen még megfelelő volt a tömege, és a történtek miatt biztosan örökké emlékezni fog erre a napra.

Prevc a kizárása ellenére bebiztosította az összetett világkupa megnyerését, így egy éven belül világbajnok lett, megdöntötte a világcsúcsot, megnyerte a Négysáncversenyt és a sírepülő-vb-t, olimpiai bajnoki címet ünnepelhetett, majd elhódította a kristálygömböt.

A szlovén klasszis kizárásával Raimund mögött az osztrák Daniel Tschofenig lett a második, a Bulgária első vk-dobogóját szerző Vladimir Zografski pedig a harmadik Lahtiban, ahol szombaton is versenyeznek a síugrók.

 

