Már ünnepelte a sportágtörténeti sikerét, amikor egy centiméter miatt kizárták

A téli olimpia után is folytatódott a szlovén testvérek dominanciája a síugró-világkupa idényében. A nők között Nika Prevc Lahtiban csütörtökön és pénteken is nyert, ez pedig azt jelenti, hogy sorozatban harmadszor is az övé az összetett vk első helyezettjének járó kristálygömb. A férfiaknál sem kellett sokáig várni Domen Prevc végső diadalához: hét versennyel az évad vége előtt behozhatatlannak számító 721 pont az előnye. Sokáig úgy tűnt, még nagyobb különbség lehet, de a péntek végül nem a terveinek megfelelően alakult. A síugrás történelemkönyvébe azzal is bekerülhetett volna, hogy első férfiugróként nyer meg sorozatban hét világkupafutamot, ám hiába kapta a legtöbb pontot a pénteki lahti versenyen, utólag a kizárás sorsára jutott.

Domen Prevc pórul járt és nem írt történelmet, de így is megnyerte a síugró-világkupát. Fotó: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Domen Prevc a kizárása ellenére a síugró-világkupa győztese

A nagysáncos olimpiai bajnok a normálsáncon ötkarikás győztes Philipp Raimund előtt diadalmaskodott pénteken, ám utólag kiderült, hogy a német síugró mégis az első vk-győzelmének örülhet.

Prevc ugyanis az előírtnál kisebb tömeggel versenyzett: 59,5 kilogramm helyett 59,4 kg-mal mérlegelték.

Ennek következtében (a testtömeg és a léchossz síugrásban a szabályok értelmében is összefügg) a léce egy centiméterrel hosszabb – 240 centiméteres – volt a megengedettnél.

– Nem ilyen napról álmodtam, sajnos túl könnyű voltam, vagyis a síléceim túl hosszúak voltak – nyilatkozta Domen Prevc, aki hozzátette, a szállodai mérlegen még megfelelő volt a tömege, és a történtek miatt biztosan örökké emlékezni fog erre a napra.

Prevc a kizárása ellenére bebiztosította az összetett világkupa megnyerését, így egy éven belül világbajnok lett, megdöntötte a világcsúcsot, megnyerte a Négysáncversenyt és a sírepülő-vb-t, olimpiai bajnoki címet ünnepelhetett, majd elhódította a kristálygömböt.

A szlovén klasszis kizárásával Raimund mögött az osztrák Daniel Tschofenig lett a második, a Bulgária első vk-dobogóját szerző Vladimir Zografski pedig a harmadik Lahtiban, ahol szombaton is versenyeznek a síugrók.