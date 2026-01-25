világbajnokságsílécDomen PrevcsírepülésszlovénsíugrásOberstdorf

Esernyővel szabotálták a vb legnagyobb esélyesét, mégis őt zárták ki miatta + videó

A héten került sor a sírepülő-világbajnokságra a németországi Oberstdorfban. A legnagyobb esélyes, Domen Prevc az egyéni versenyben meg is szerezte a világbajnoki címet, de a vasárnapi csapatverseny során egy ritkán látható baki főszereplője volt, amely miatt Szlovénia lemaradt az aranyéremről.

2026. 01. 25. 18:37
Domen Prevc végül „csak" egy aranyéremmel zárta a sírepülő-világbajnokságot Fotó: DPA/Karl-Josef Hildenbrand
Az első, pénteki nap után vezető szlovén Domen Prevc nyerte meg az egyéni versenyt szombaton az oberstdorfi sírepülő-világbajnokságon. Az idei Négysáncverseny győztese, egyben az összetett-világkupa éllovasa a négy sorozat közül hármat megnyert, a negyedikben pedig második lett, így összességében a második norvég Marius Lindviket is csaknem hatvan ponttal megelőzve lett vb-aranyérmes. A 26 éves síugró másnap Szlovénia színeiben a csapatversenyen 2022 és 2024 után sorozatban harmadszor is első helyhez segíthette volna hazáját a papírforma szerint, de egy különös eset miatt erre nem kerülhetett sor.

Domen Prevc csak egyszer ugorhatott, így Szlovénia lemaradt az aranyéremről az oberstdorfi sírepülő-világbajnokság csapatversenyén
Domen Prevc csak egyszer ugorhatott, így Szlovénia lemaradt az aranyéremről az oberstdorfi sírepülő-világbajnokság csapatversenyén Fotó: DPA/Karl-Josef Hildenbrand

Domen Prevc drámája a sírepülő-világbajnokság csapatversenyén

A négyfős szlovén csapatban Prevc az utolsó ember volt, három sorozat után pedig Szlovénia vezetett, így szinte biztosnak tűnt, hogy félidőben is nyugati szomszédaink állnak majd az élen. Ám amikor nem sokkal előtte épp Lindvik első kísérlete következett volna, azt lehetett látni, hogy két síléc magától megindul lefelé a sáncon a hóesés közepette.

Mint kiderült, Domen Prevc sílécei keltek önálló életre, és azok repültek le a lejtőn. Bár az illetékesek siettek visszavinni neki a toronyba, a versenybírók a késlekedés miatt már nem engedték nekirugaszkodni az egyéni világbajnokot, így abból a sorozatból kizárták őt. 

Ami igazán különös ebben, hogy Prevc nem önhibájából vesztette el a léceit, hanem valaki egy esernyővel, eddig ismeretlen okból lökte le azokat a sánc melletti lépcsőkről.

Sokat elmond a szlovének erejéről, hogy így (négy helyett három ugrással) is továbbjutottak a tíz nemzet közül a legjobb nyolc közé, majd a második kísérletek – amely már a világcsúcstartó Prevcnak is érvényes, ráadásul 228,5 méteres volt – után úgy zártak az összetett hatodik helyén, hogy nekik hét, míg a riválisoknak nyolc ugrásuk volt a nap során.

Szlovénia helyett Japán lett a vb-aranyérmes

A dobogótól 229, a győzelemtől 315 ponttal maradt el Szlovénia – összehasonlításképpen, Prevc második repülése alapján egy, az ő szintjén átlagos ugrással is meglehetett volna az érem, bár csapattársai a malőr után megzavarodtak és gyengébben teljesítettek a második kísérletek során.

Szlovénia balszerencséjét Japán (Kobajasi Rjójú, Naito Tomofumi, Nakamura Naoki és Nikaido Ren) használta ki legjobban, és lett aranyérmes 9,6 ponttal Ausztria és 85,9 ponttal Norvégia előtt zárva.

 

