A világbajnoki sikerek titkát egy szívmelengető, régi fotó mutatja meg

Bozidar Prevc családi projektje újabb, talán a legfényesebb sikerfejezettel bővült. A szlovén bútorgyár-tulajdonos öt gyermeke közül négy kiváló síugró lett. A legidősebb, Peter Prevc olimpiai bajnokként, négysáncverseny-győztesként és egyéni sírepülő-világbajnokként vonult vissza. Kevésbé volt sikeres Cene Prevc pályafutása, de a 2022-ben Pekingben olimpiai ezüstérmes szlovén férfi csapatnak ő is tagja volt. A fiatalabb testvérek, a huszonöt éves Domen Prevc és a húszat a héten betöltő Nika Prevc olimpián csak jövőre, a milánó–cortinai játékokon mutatkozhatnak be, viszont mindketten aktuális világbajnokként tehetik ezt meg: a Trondheimben vasárnap véget ért északisí-világbajnokságon Domen és Nika is két aranyérmet szerzett.

Nika Prevc jó úton halad afelé, hogy a család legsikeresebb síugrója legyen, pedig bátyjai, Peter, Cene és Domen Prevc mind kiváló versenyzők (Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Kentaro Tominaga)

Nika Prevc valójában esélyesként érkezett a norvégiai világbajnokságra, hiszen a tavalyi összetett sikere után idén is uralta a világkupa-idényt, a vb előtti utolsó hat vk-versenyt kivétel nélkül megnyerte.

Nika Prevc történelmi duplája

Az esélyesség terhe egyáltalán nem nyomta agyon, Trondheimben mind a normál-, mind a nagysáncon valamennyi tétre menő sorozatban az övé volt a legjobb ugrás a női mezőnyben.

Nika Prevc kiemelkedő teljesítményével történelmet írt, korábban egyetlen női síugró sem tudott duplázni a világbajnokságon.

– Életem legjobb hete volt, még fel sem fogtam, mit értem el – mondta Nika Prevc, ezzel is jelezve, hogy a világbajnoki duplázás a vk-győzelmek halmozása mellett is az eddigi legnagyobb sikere.