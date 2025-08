Kós Hubert édesapja: Írországban nőttem fel, nekem csoda a fiamnak szóló himnusz

„Őrült hét volt, de még itt vagyunk” – pittyegett a telefonom Kós Hubert édesapja, Nick üzenetét jelezve, akivel gyorsan meg is beszéltük, hogy a világbajnokság utolsó napján találkozunk Szingapúrban. Valóban őrült hét volt, hiszen Kós Hubert rendíthetetlenül halmozta a számokat. A vb mind a nyolc napján, összesen 14-szer rajthoz állt, négy döntője volt és két érmet szerzett. 200 háton aranyat, 200 vegyesen bronzot, és 100 háton is közel járt a dobogóhoz a negyedik helyen.

Kós Hubert édesapja, Nick és édesanyja, Kitty a szingapúri vb-re is elkísérte olimpiai és világbajnok úszónkat. Fotó: MÚSZ / Derencsényi István

Nem láttunk esőt a Szingapúrban töltött egy hét alatt, de a vb zárszavára megérkezett az égi áldás, ami csak tovább erősítette a fojtogató párát. Épp akkor kezdett esni, amikor a Kós-családdal találkoztunk az úszóversenyeknek otthont adó, 4800 férőhelyes aréna mellett, amelynek a helyén idén januárban még egy óriási parkoló állt.

Odakint kellett találkoznunk, mert egyszerű szurkolókként voltak jelen, jegyet vettek, mint bárki más, így nem léphettek akkreditált területre, ahogy újságírók sem mehettek a nézők lelátójára. Az eső nem ijesztette el őket, behúzódtunk egy tető alá. Az ég szürke volt, de Kós Hubert szeretteinek arcáról sugárzott a boldogság.

Kós Hubert édesapja büszke rá, hogy a fia a földön tudott maradni

– Nagyon büszkék vagyunk – mesélte lapunknak Nick Kós, az édesapa, aki szabadkozott a magyar kiejtése miatt, de tökéletesen érthetően beszélt:

Írországban nőttem fel, és mindig szorítottam a magyaroknak az olimpián, felnéztem a régi hősökre. Nekem igazi csoda, amikor látom a fiamat úszni, fölállni a dobogóra. Az, hogy neki szól a himnusz, amit együtt énekelünk, nekem a világot jelenti.

A család rendre a helyszínen támogatja Kós Hubertet a legnagyobb versenyein. Ott voltak Rómában, amikor 2022-ben először felnőtt Európa-bajnok volt, vagy tavaly Párizsban, amikor olimpiai bajnok lett, de a világ végére is hajlandók elmenni utána. Ha kell, tízezer kilométert is utaznak. Amikor Kós 2023-ban az első világbajnoki aranyát szerezte Japánban, a fukuokai lelátóról sem hiányozhattak és most Szingapúrban is a helyszínen szurkoltak.