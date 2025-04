Olimpiai bajnok úszónk az öccsével csapott össze, ez lett belőle

A tavaly 200 háton olimpiai bajnok Kós Hubert 2022-ig, amíg idehaza Magyarovits Zoltán tanítványaként készült, 200 vegyesen volt a legjobb, abban szerezte felnőttpályafutása első aranyát nagy világversenyen a római Európa-bajnokságon. Aztán amikor 2023-tól az Egyesült Államokban kezdett el készülni Bob Bowman irányításával, akkor feküdt rá a hátúszásra, amelyben igazi klasszissá érett.

Kós Hubert az öccse ellen is úszott az ob-n az első számában. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Kós két hete még az Egyesült Államokban két yardos világcsúcsot is úszott az amerikai egyetemi bajnokság döntőjében, amelynek a legnagyobb sztárja volt, Bowman ennek is köszönhetően engedte haza a kaposvári ob-re. Kós a verseny előtt elmondta, hogy a yardos medencéből átállni az ötvenméteresre nem egyszerű, és főleg a sprinttávokon lehet erős most, a számai közül a 200 vegyes lesz a legnehezebb neki.

Ezzel együtt a ma kezdődő kaposvári ob legelső számának előfutamait rögtön megnyerte, 2:03,45 perccel az első helyen jutott be az esti döntőbe. A második Zombori Gábor 11, a harmadik Török Dominik 12 századdal maradt el tőle.

Az olimpiai bajnok Kós Hubert és az öccse egymás ellen

Ami igazán különleges volt, hogy az ötödik helyen Kós Olivér jutott be a döntőbe 2:04,58 perces egyéni csúccsal, ő pedig Kós Hubert öccse. A 2005-ös születésű, 20 éves Olivér a BVSC versenyzőjeként állt rajthoz az ob-n, idehaza olimpiai bajnok bátyja is a zuglói egyesülethez tartozik.

Kós Olivér korábban rendszeresen feltűnt Kós Hubert legnagyobb sikereikor a lelátón a szüleikkel, 2023-ban a messzi Fukuokában is a helyszínen szurkolt bátyjának, aki akkor lett világbajnok 200 háton Japánban.

A 200 vegyes esti döntőjében a Kós testvérek közvetlenül is összecsaphatnak egymással. A szám fináléja 17.00-kor kezdődik (tv: Duna World).