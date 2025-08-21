Megkéseltek egy férfit Mosonmagyaróváron

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint 22 óra 13 perckor érkezett a bejelentés a rendőrségre. Két helyi férfi keveredett szóváltásba, majd az egyikük kést rántott és megvágta a másikat – írta a Kisalföld.

A felvétel illusztráció

A sértett könnyebb sérülést szenvedett, őt a rendezvényt biztosító egészségügyi szolgálat látta el, a mentőket nem kellett riasztani.

A rendőrök rövid időn belül elfogták az 53 éves elkövetőt, aki ellen a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt indított büntetőeljárást.