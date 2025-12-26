strandtengerfóka

Egy kis szundi a parton: barátfóka borzolta a kedélyeket Olaszországban

Jutalmat ajánlottak fel azért, hogy békén hagyják a kihalóban lévő tengeri emlőst.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 21:53
Illusztráció Fotó: TAMER YILMAZ Forrás: Shutterstock
Egy ritka földközi-tengeri barátfóka okoz zavart az Adriai-tenger partján fekvő, közép-olaszországi Numanában, mivel a strandon alszik, felkeltve a kíváncsi járókelők kéretlen figyelmét.

Hawaiian endangered monk seal resting on beach
Fotó: Jen DeVos / Shutterstock

A közösségi hálón 1000 eurós (391 ezer forint) jutalmat ajánlottak fel, ha állampolgári kezdeményezés keretében megfigyelik a pihenőhelyét és biztosítják, hogy békén hagyják az állatot.

„Sajnos, még mindig nem tudunk úgy viselkedni, ahogyan kellene”

 – panaszolta Emanuele Coppola fókaszakértő és természetvédő a Facebookon csütörtökön.

A fóka egy szálloda közelében aludt, amikor valaki megjelent egy mobiltelefonnal, „hogy készítsen róla egy felesleges felvételt” – jegyezte meg Coppola.

A fóka felébredt és visszamenekült a tengerbe Ancona irányába.

A természetvédő most azt reméli, hogy más Facebook-felhasználók is felajánlanak 1000 eurót a fóka nyugalmának 24 órás biztosításáért, ami lehetővé tenné, hogy az állat visszatérjen a tengerpartra és tudományos célokból dokumentációt tudjanak készíteni róla.

Földközi-tengeri barátfókát (Monachus Monachus) lehet alkalmanként látni az olasz tengerpartokon. 

A Természetvédelmi Világalap (WWF) szerint a faj kihalóban van.

A vadászat, a tengerek szennyezettsége és az élőhelyek elvesztése miatt mindössze néhány száz egyedre zsugorodott össze a populáció. A legtöbb földközi-tengeri barátfóka a görög és török partoknál él.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


