Hatalmas siker a nemzeti petíció, a magyarok nemet mondanak a brüsszeli háborús tervekre

Befejeződött a nemzeti petíció postázása, amivel a magyarok nemet mondhatnak a brüsszeli háborús tervekre. Mostanra már online is kitölthetővé vált a nemzeti petíció, így az is hallathatja a hangját a kérdéseket illetően, akihez postai úton jutott el az ív. A postai és az online kitöltésre is március 23-ig van lehetőség.

A nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak a brüsszeli háborús tervekre (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A múlt heti kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő közölte, hogy meghaladta a félmilliót a visszaküldött nemzeti petíciók száma. Mindez azt mutatja, hogy a magyarok érzik a brüsszeli háborús tervek jelentette veszélyt.

Mostanra a kitöltők száma vélhetően még tovább emelkedett, a kitöltési idő végéig pedig messze túlszárnyalhatja az egymilliót.

A nemzeti petíció kiemelt fontosságú, ugyanis az Európai Unió 1500 milliárdos támogatást adna Ukrajnának, amelynek uniós felvételét már 2027-re tervezi Brüsszel. De az utóbbi hetek történései megmutatták, hogy most mindennél fontosabb, hogy a magyarok hallassák a hangjukat. Mint ismert, Ukrajna politikai okokból nem indítja újra az olajszállítást Magyarország irányába, amivel Kijev zsarolni próbálja Magyarországot. Ráadásul a vitában a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt hazánkkal szemben.

Három pontban mondhatnak véleményt a magyarok a nemzeti petícióval

Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök (DPK) kaposvári háborúellenes gyűlésén ismertette a nemzeti petíció három pontját:

Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!

Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A kormányfő kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.

Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent

– tette hozzá.

Orbán Viktor a nemzeti petícióval (Fotó: MTI//Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

A kormány meghallgatja az embereket

Nem új keletű jelenség, hogy a kormány veszélyek és a meghatározó átalakulások idején az emberekhez fordul, hogy kikérje a véleményüket. Az elmúlt években már számos alkalommal élt a kabinet a nemzeti konzultáció intézményével. Legutóbb tavaly ősszel tartottak nemzeti konzultációt, akkor gazdasági kérdésekben kérte ki a kormány az emberek véleményét. A témák között a személyi jövedelemadó rendszere és az adóemelések szerepeltek, miután tavaly nyáron kiszivárgott, hogy hatalomra kerülve a Tisza Párt többkulcsos szja-t vezetne be.

A konzultációban több mint 1,6 millió magyar mondta el a véleményét. Az eredmények egyértelműek voltak, hiszen a magyarok túlnyomó többsége elutasította a baloldali megszorításokat.

A Tisza Párt hallgat

Érdekesség, hogy amikor tavaly tavasszal a kormány elindította a Voks 2025 véleménynynilvánító szavazást, a Magyar Péter vezette Tisza Párt azt azonnal lekoppintotta és saját konzultációt indított, aminek a nemzet hangja nevet adta. Majd amikor ősszel a kormány nemzeti konzultációt kezdeményezett, akkor Magyar Péterék ugyancsak megtartották a házon belüli tiszás konzultációjukat.

Azonban csúfos kudarc volt mindkét kezdeményezés, a második nemzet hangja szavazásnál már nem merték nyilvánosságra hozni a tiszások, hogy pontosan mennyien válaszoltak a feltett kérdésekre.

Ezután aligha meglepő, hogy a most zajló nemzeti petícióra már nem merte ráindítani Magyar Péter a Tisza házi szavazását.