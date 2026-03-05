ukrajnaeurópai uniókormány

Hatalmas siker a nemzeti petíció, a magyarok nemet mondanak a brüsszeli háborús tervekre

Érzik a magyarok, hogy mekkora veszélyt jelent Brüsszel háborús terve. Ezt bizonyítja, hogy több százezren mondtak már véleményt a kormány által indított nemzeti petíció révén. A kezdeményezés kiemelt fontosságú, ugyanis az Európai Unió 1500 milliárdos támogatást adna Ukrajnának, amelynek uniós felvételét már 2027-re tervezi Brüsszel.

Máté Patrik
2026. 03. 05. 4:50
Befejeződött a nemzeti petíció postázása, amivel a magyarok nemet mondhatnak a brüsszeli háborús tervekre. Mostanra már online is kitölthetővé vált a nemzeti petíció, így az is hallathatja a hangját a kérdéseket illetően, akihez postai úton jutott el az ív. A postai és az online kitöltésre is március 23-ig van lehetőség. 

Budapest, 2026. január 29. A Nemzeti Petíció kérdőívei a kézbesítés napján egy fővárosi társasházban 2026. január 29-én. A mintegy 7,6 millió küldemény kézbesítése országszerte nagyságrendileg öt hetet vesz igénybe, azaz március 4-ig mindenki megkapja a Nemzeti Petíciót. A kérdőíven az orosz-ukrán háború további finanszírozásáról, az ukrán állam működésének a következő 10 évben történő finanszírozásáról és a rezsiárak háború miatti emeléséről lehet véleményt nyilvánítani. MTI/Purger Tamás
A nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak a brüsszeli háborús tervekre (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A múlt heti kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő közölte, hogy meghaladta a félmilliót a visszaküldött nemzeti petíciók száma. Mindez azt mutatja, hogy a magyarok érzik a brüsszeli háborús tervek jelentette veszélyt. 

Mostanra a kitöltők száma vélhetően még tovább emelkedett, a kitöltési idő végéig pedig messze túlszárnyalhatja az egymilliót.

A nemzeti petíció kiemelt fontosságú, ugyanis az Európai Unió 1500 milliárdos támogatást adna Ukrajnának, amelynek uniós felvételét már 2027-re tervezi Brüsszel. De az utóbbi hetek történései megmutatták, hogy most mindennél fontosabb, hogy a magyarok hallassák a hangjukat. Mint ismert, Ukrajna politikai okokból nem indítja újra az olajszállítást Magyarország irányába, amivel Kijev zsarolni próbálja Magyarországot. Ráadásul a vitában a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt hazánkkal szemben.

 

Három pontban mondhatnak véleményt a magyarok a nemzeti petícióval

Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök (DPK) kaposvári háborúellenes gyűlésén ismertette a nemzeti petíció három pontját:

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására! 
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására! 
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A kormányfő kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.

Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent

– tette hozzá.

Nemzeti konzultáció Orbán Viktor Kaposvár DPK Magyarország kormánya nemzeti petíciót indít, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. /Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor a nemzeti petícióval (Fotó: MTI//Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

 

A kormány meghallgatja az embereket

Nem új keletű jelenség, hogy a kormány veszélyek és a meghatározó átalakulások idején az emberekhez fordul, hogy kikérje a véleményüket. Az elmúlt években már számos alkalommal élt a kabinet a nemzeti konzultáció intézményével. Legutóbb tavaly ősszel tartottak nemzeti konzultációt, akkor gazdasági kérdésekben kérte ki a kormány az emberek véleményét. A témák között a személyi jövedelemadó rendszere és az adóemelések szerepeltek, miután tavaly nyáron kiszivárgott, hogy hatalomra kerülve a Tisza Párt többkulcsos szja-t vezetne be.

A konzultációban több mint 1,6 millió magyar mondta el a véleményét. Az eredmények egyértelműek voltak, hiszen a magyarok túlnyomó többsége elutasította a baloldali megszorításokat.

 

A Tisza Párt hallgat

Érdekesség, hogy amikor tavaly tavasszal a kormány elindította a Voks 2025 véleménynynilvánító szavazást, a Magyar Péter vezette Tisza Párt azt azonnal lekoppintotta és saját konzultációt indított, aminek a nemzet hangja nevet adta. Majd amikor ősszel a kormány nemzeti konzultációt kezdeményezett, akkor Magyar Péterék ugyancsak megtartották a házon belüli tiszás konzultációjukat.

Azonban csúfos kudarc volt mindkét kezdeményezés, a második nemzet hangja szavazásnál már nem merték nyilvánosságra hozni a tiszások, hogy pontosan mennyien válaszoltak a feltett kérdésekre.

Ezután aligha meglepő, hogy a most zajló nemzeti petícióra már nem merte ráindítani Magyar Péter a Tisza házi szavazását.

De hallgatásba burkolóznak a tiszások a nemzeti petíció témái kapcsán is, ami ugyancsak nem véletlen, hiszen már többször is lebuktak azzal, hogy az ukránok oldalán állnak. A brüsszeli Politico is megírta, hogy a Tisza kapcsolatban áll az ukrán kormánnyal. Emellett a Tisza telefonos applikációját ukrán adminisztrátorok, informatikusok és fejlesztők készítették és kezelik, ott van a kiszivárgott adatok között.  A Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát is, hiszen az első nemzet hangja szavazáson a válaszolók 58 százalék támogatta Ukrajna uniós tagságát. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a Tisza Párt Münchenben paktumot kötött, ezt követően zárta el Zelenszkij a Barátság kőolajvezetéket. A Tisza az olajblokáddal kapcsolatban is az ukránok oldalára állt a magyarokkal és Magyarországgal szemben.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

