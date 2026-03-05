olaszországiránterrorveszélynémetország

A terrorveszély fokozódásától retteg Nyugat-Európa

A Közel-Keleten kibontakozó példátlan eszkaláció immár Európa biztonságát közvetlenül fenyegető valósággá vált. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai, majd Teherán azonnali megtorlása olyan lavinát indított el, amelynek következményeit Európa-szerte, a legmagasabb politikai és titkosszolgálati szinteken elemzik. A terrorveszély soha nem látott mértékben növekszik, és Nyugat-Európa számos országa, különösen Németország és Olaszország, mély aggodalommal tekint a jövőbe.

2026. 03. 05.
Illusztráció (Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)
Orbán Viktor miniszterelnök nem tétovázott, azonnal világossá tette, hogy a terrorveszély idején a magyar emberek békéje és biztonsága mindenekelőtt áll. A Védelmi Tanács ülését követően a kormányfő határozott lépéseket jelentett be.

Olaszország és Németország is a terrorveszély fokozódására készül
Olaszország és Németország is a terrorveszély fokozódására készül (Fotó: Anadolu via AFP)

Egy ilyen helyzetben Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb, ezért a Védelmi Tanács folyamatosan ülésezik

– mondta Orbán Viktor.

Utasítottam a rendvédelmi szerveket, hogy a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben a legszigorúbban lépjenek fel

– emelte ki a miniszterelnök.

Olaszország: figyelmeztetnek a titkosszolgálatok

Olaszországban a helyzet különösen feszült. Az olasz titkosszolgálatok éves jelentése szerint a terrorizmus kockázata Olaszországban és külföldön egyaránt növekszik az Irán elleni csapásokat követő eszkalációval. A jelentés rávilágít, hogy az iráni helyzet nemzetközi feszültségeket szít, és növeli a terrorfenyegetés kiszélesedésének félelmeit. Különösen aggasztó, hogy a Hamász európai tevékenységéből eredő kockázatok is megnőttek, különösen a fegyverforgalmazásban való részvételük és az izraeli, valamint zsidó célpontok elleni esetleges ellenséges tervek miatt.

Olaszországban, ahogy más európai országokban is, több terrorellenes műveletet hajtottak végre a közel-keleti konfliktussal különböző módon kapcsolatba hozható személyek ellen.

Giorgia Meloni miniszterelnök is megerősítette, hogy a fokozódó globális konfliktusok miatt a terrorveszély kockázata is nőtt, éppen ezért az olasz titkosszolgálatok és a biztonsági erők teljes készültségben vannak.

Németország: Alvósejtek és terrorveszély a naivitás ára

Németországban hasonlóan komolyak az aggodalmak, sőt, egyes elemzők szerint a helyzet még súlyosabb. Az iráni vezetés által Ali Hamenei ajatollah halála után kihirdetett fatva, amely „szent háborúra” szólít fel az Egyesült Államok és Izrael ellen, komoly biztonságpolitikai kockázatot jelent Európa, és különösen Németország számára. A vallási jogi állásfoglalás a „mártírhalál” megtorlását tekinti kötelességnek, ami a szakértők szerint radikalizálódott egyének és szervezett hálózatok számára egyaránt mozgósító üzenet lehet.

Heiko Heinisch, szélsőségesség-kutató szerint „az spontán, magányos elkövetőktől származó támadások, valamint az alvósejtek aktiválásának kockázata viszonylag magas”. Nicolas Stockhammer osztrák terrorellenes kutató úgy véli, a fatva „gyorsítóként hathat az európai támadásokra”, hiszen egy „diffúz, transznacionális támogató bázist” céloz meg.

Különösen aggasztóvá teszi a helyzetet, hogy Németország az iráni Forradalmi Gárda és a titkosszolgálat hálózatainak egyik legfontosabb európai terepe. Különösen Észak-Rajna-Vesztfáliában és Bajorországban léteznek olyan struktúrák, amelyek alkalmasak lehetnek akciók előkészítésére. Heinisch megjegyezte, hogy 1979 óta több mint száz Iránhoz köthető végrehajtott vagy meghiúsított merénylet történt Európában. Egy brit MI5 jelentés pedig 2022 januárja óta húsz iráni kötődésű támadási kísérletről számolt be csak Nagy-Britanniában.

A német belügyminisztérium közölte, hogy a hatóságok folyamatosan értékelik a fenyegetettségi helyzetet, és szükség esetén módosítják a védelmi intézkedéseket, de egyelőre „nincs konkrét információ küszöbön álló merényletről”, ugyanakkor a helyzet „dinamikus”.

Heiko Teggatz, a Német Szövetségi Rendőrszakszervezet elnöke politikai lépéseket sürgetett, mondván, Németországnak minden eddiginél éberebbnek kell lennie, és fel kell függeszteni azokat a befogadási programokat, amelyekben nem kormányzati szervezetek is részt vesznek, mivel nem szabad olyan embereket beengedni az országba, akiknek személyazonossága nem tisztázott egyértelműen.

Európa a szakadék szélén

A terrorveszély növekedése nem csak Olaszországra és Németországra korlátozódik. Franciaországban a Vigipirate terv vészhelyzeti támadás (legmagasabb) fokozata már 2024 márciusa, a moszkvai ISIS-támadás óta hatályban van, és extra rendőri, katonai jelenléttel erősítik a védelmet. Ausztriában a terrorkészültség a második legmagasabb (4-es) szinten van, Svédországban és Belgiumban is hasonlóan magas a készültség, Hollandiában szintén valós esélyt látnak egy esetleges támadásra. Nagy-Britanniában is „jelentős” (substantial) szintű a fenyegetettség. Az európai titkosszolgálatok egyre több iráni ügynökről számolnak be, akik évek óta kémkednek zsidó és Izrael-párti célpontok után Európában azzal a céllal, hogy esetlegesen csapást mérjenek rájuk.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)

