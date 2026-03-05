A terrorveszély fokozódásától retteg Nyugat-Európa

Orbán Viktor miniszterelnök nem tétovázott, azonnal világossá tette, hogy a terrorveszély idején a magyar emberek békéje és biztonsága mindenekelőtt áll. A Védelmi Tanács ülését követően a kormányfő határozott lépéseket jelentett be.

Olaszország és Németország is a terrorveszély fokozódására készül (Fotó: Anadolu via AFP)

Egy ilyen helyzetben Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb, ezért a Védelmi Tanács folyamatosan ülésezik

– mondta Orbán Viktor.

Utasítottam a rendvédelmi szerveket, hogy a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben a legszigorúbban lépjenek fel

– emelte ki a miniszterelnök.

Olaszország: figyelmeztetnek a titkosszolgálatok

Olaszországban a helyzet különösen feszült. Az olasz titkosszolgálatok éves jelentése szerint a terrorizmus kockázata Olaszországban és külföldön egyaránt növekszik az Irán elleni csapásokat követő eszkalációval. A jelentés rávilágít, hogy az iráni helyzet nemzetközi feszültségeket szít, és növeli a terrorfenyegetés kiszélesedésének félelmeit. Különösen aggasztó, hogy a Hamász európai tevékenységéből eredő kockázatok is megnőttek, különösen a fegyverforgalmazásban való részvételük és az izraeli, valamint zsidó célpontok elleni esetleges ellenséges tervek miatt.

Olaszországban, ahogy más európai országokban is, több terrorellenes műveletet hajtottak végre a közel-keleti konfliktussal különböző módon kapcsolatba hozható személyek ellen.

Giorgia Meloni miniszterelnök is megerősítette, hogy a fokozódó globális konfliktusok miatt a terrorveszély kockázata is nőtt, éppen ezért az olasz titkosszolgálatok és a biztonsági erők teljes készültségben vannak.

Németország: Alvósejtek és terrorveszély a naivitás ára

Németországban hasonlóan komolyak az aggodalmak, sőt, egyes elemzők szerint a helyzet még súlyosabb. Az iráni vezetés által Ali Hamenei ajatollah halála után kihirdetett fatva, amely „szent háborúra” szólít fel az Egyesült Államok és Izrael ellen, komoly biztonságpolitikai kockázatot jelent Európa, és különösen Németország számára. A vallási jogi állásfoglalás a „mártírhalál” megtorlását tekinti kötelességnek, ami a szakértők szerint radikalizálódott egyének és szervezett hálózatok számára egyaránt mozgósító üzenet lehet.