Európa új erőműmodellje

Az Energiø Nordsøen névre keresztelt, az Északi-tengeri energiasziget, egy mesterségesen feltöltött, több tíz hektáros létesítmény lenne, mintegy nyolcvan kilométerre a dán partoktól. A mesterséges sziget létrehozása leírva egyszerű, de meglehetősen bonyolult folyamat. Ugyanakkor a közel-keleti (például dubaji szigeteknél is alkalmazott) technológiák jó alapot biztosítanak a technikai kivitelezésre. A dán partoktól számított nyolcvan kilométeres távolságban meglehetősen sekély az Északi-tenger, arrafelé az átlagos száz méter mélység helyett csak 26–30 méter, és az aljzatot sem a megszokott agyagos talaj, hanem keményebb kőzet alkotja. Erre építenének peremfalakat (caisson), pont mint egy hagyományos épület alapjának a koszorúját (csak ezt nem kiöntik betonból, hanem az elemeket elsüllyesztik egyenként, egymás mellé), amit belül feltöltenének homokkal, illetve zúzott kőzettel. A víz idővel kimosódik a homok és kőzet szemcsék közül, és kvázi szilárd felületet képez az alap közepén. Erre lehet aztán alapítani a mesterséges szigetet. Hozzá kell tenni, hogy ilyen egyelőre még nem volt. Más energiaszigetek léteznek, de azok természetes módon kialakult földre épültek. Fontos megjegyezni, hogy nem a sziget építése a dán projekt legnagyobb költségkockázata. A sziget építésének ára a teljes projekt mintegy öt százalékát teszi ki.

Az új szigeten nem termelnének áramot a klasszikus értelemben: a cél az, hogy tengeri szélerőműparkok tucatjainak termelését egyetlen központban gyűjtsék össze, alakítsák át és továbbítsák nagyfeszültségű tengeralatti kábeleken a szárazföldi hálózatok felé.

Tehát alapesetben ide csak befutna az energia a környező parkokból. A rendszer akár több országot is kiszolgálna, így nemcsak energetikai, hanem kereskedelmi és ellátásbiztonsági szerepet is betöltene, pont mint egy nagy teljesítményű erőmű.

A projekt kezdeti kapacitása három gigawatt, ami már önmagában is látványos nagyságrend: ez kicsivel nagyobb teljesítmény, mint a jelenlegi Paksi Atomerőmű nagyjából két gigawattos névleges kapacitása. A hosszú távú tervek szerint azonban a rendszer tíz gigawattra bővíthető, ami nagyjából Paks teljesítményének ötszöröse. A különbség ugyanakkor lényeges: míg egy atomerőmű folyamatos, időjárástól független termelést biztosít, addig az energiasziget teljesítménye közvetve a szélviszonyoktól függ.