Így lehet kiszabadulni az „üss vagy fuss” állapotból

Az érzelmi közelség, amikor nem egyedül éljük az életet, támaszkodhatunk a párunkra és biztonságban érezzük magunkat, a stabilitáson kívül magasabb önbecsülést, magabiztosságot és pozitívabb életszemléletet is ad.

Miért hiányoznak emberekből alapvető emberi vágyak? Fotó: Pexels

Kihívás: párkapcsolat az elutasító–elkerülő kötődővel

Ella M. Schlinger 2025-ben készített tanulmányában a romantikus kapcsolatokra veszélyes elutasító–elkerülő kötődési stílus káros hatását vizsgálja John Bowlby kötődéselméletére alapozva. Míg a kötődéselmélet kezdetben a gyermek-gondozó dinamikájára összpontosított, a kortárs kutatások kiterjesztik alkalmazását a felnőtt romantikus párkapcsolatokra. Az elutasító–elkerülő kötődési stílus, amelyet az érzelmi eltávolodás és az intimitástól való félelem határoz meg, jelentős kihívást jelent a kapcsolat stabilitása szempontjából. Schlinger tanulmánya elmagyarázza, hogyan befolyásolja ez a kötődési forma a romantikus kapcsolat bármely szakaszát a kezdetektől a végéig. Az eredmények azt mutatják: az elutasító–elkerülő kötődési stílusú emberek gyakran küzdenek az érzelmek kifejezésével, a konfliktusok megoldásával és a hosszú távú elkötelezettséggel, ami stresszhez vezet mindkét fél számára a kapcsolatban. A szerző hangsúlyozza, hogy az elutasító–elkerülő kötődési stílus, ha nem ismerik fel és nem dolgoznak vele, jelentősen akadályozhatja az egészséges romantikus kapcsolat kialakulását.

Intimitáskerülés és érzelmi távolságtartás

Az elutasító-elkerülő kötődési stílusú ember a legtöbb esetben önállóságot alakít ki az életében, érzelmi távolságtartás jellemzi és nagyrészt kerüli az intimitást. Nem tudatosan teszik ezeket, nem direkt védik a függetlenségüket és nem azért érezzük azt, hogy érzelmileg elérhetetlenek, mert nem akarnak kapcsolódni másokhoz. A visszahúzódás és az elkerülés valójában védelem, félnek a sebezhetőségtől és kerülik azokat a helyzeteket, amelyek veszélyesek lehetnek rájuk nézve. Önállósági törekvéseik mögött a bizalom hiánya áll, úgy érzik, csak magukra számíthatnak. Nehezen nyílnak meg igazán, a túlzott közelség megrémíti őket, sűrűn elfojtják érzéseiket, sebezhetőségüket gyengeségnek tartják. A konfliktusos, problémás, vagy közeli helyzeteket, melyekben érzelmeket kellene felvállalni, inkább elkerülik, csak ne kelljen szembenézni velük. Kevésbé valószínű, hogy bensőséges kapcsolatot teremtenek másokkal, és elég nehezen köteleződnek el valaki mellett.