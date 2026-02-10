Tojáshéjon lépkedünk vagy menekülünk a nehéz kapcsolatokból?

A bizalom az első, talán legfontosabb kötőanyaga a párkapcsolatnak. Tudnunk kell bízni a másikban, de ugyanúgy magunkban is. A biztonságérzet, ami gyermekkorunkban alakul ki, meghatározza azt, mennyire fogunk tudni közel lenni másokhoz, hogyan tudjuk megélni a közelséget, az intimitást. A megtapasztalt biztonság minősége arra is hatással van, meddig bírjuk a törődést, meddig tudunk benne lenni a kapcsolatban, vagy már menekülnénk a helyzetből, elkerülnénk a másik közelségét, a vele való kapcsolódást. Mennyire figyelnek ránk, hogyan bánnak velünk, mit tesznek meg értünk és mit nem? – ezek mind fontos tényezői annak, hogy felnőttként mennyire vagyunk képesek jól navigálni a kapcsolatainkban, mennyire tudunk sikeresek lenni bennük.

A biztonságos kötődés feltétele, hogy a gyermekkorban megtapasztalt légkör stabil és kiszámítható legyen. Fotó: Pexels

Felmerül a kérdés, miért kerül sűrűn ugyanabba a helyzetbe, miért jön elő az életében ugyanaz a probléma egy másik kapcsolatban, mint az előzőben? A kötődési stílusok már egészen korán kialakulnak, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne fejleszteni, változtatni az idők során. A négy kötődési stílus rengeteget segít abban, hogy megértsük gondolkodásunk és viselkedésünk mintáit, önismeretre tegyünk szert. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, először is meg kell vizsgálni ezeket a típusokat. Egy teszt segítségével, az Attachment-projekt oldalán könnyen beazonosíthatjuk magunkat, s ha nem tudnánk, jobban körvonalazódhat, milyen a kötődési stílusunk.

A kötődési stílus, a pszichológiai jóllét és a párkapcsolati státus közötti összefüggés

Olasz szakemberek készítettek egy tanulmányt, melynek célja az volt, hogy elemezze a felnőttkori kötődési stílusok és a pszichológiai jólét közötti összefüggéseket az életkori csoportok (fiatal felnőttek vs. felnőttek) és a párkapcsolati státus (egyedülállók vs. szoros párkapcsolatban élők) tekintetében. A tanulmány mintája 393 olasz fiatal felnőttből és felnőttből állt, akik 18 és 62 év közöttiek voltak, stabil szoros kapcsolatban éltek vagy a tanulmányban egyedülállónak minősültek. A pszichológiai jóllét elemzéséhez a pszichológiai jóllét skálát használták, a felnőttkori kötődési dimenziók értékeléséhez pedig a kötődési stílus kérdőívet választották.