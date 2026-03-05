Rendkívüli

Hamarosan ismerteti a kormány döntéseit Gulyás Gergely – Kövesse nálunk élőben!

gazdaságfogyasztáskiskereskedelem

Működik a gazdaság fontos motorja, bátrabban költenek a háztartások

A Tiszával összejátszó ukrán kormány az olajvezeték elzárásával benzináremelést, inflációt, romló gazdasági helyzetet és ezzel kormányellenes hangulatot akar előidézni, ezzel veszélyeztetve a fogyasztás folyamatos bővülését is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 8:31
Fotó: Kurucz Árpád
– Januárban a kiskereskedelem forgalma a nyers adat szerint három, naptárhatástól megtisztítva 3,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer és élelmiszer-jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben 5,7 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított mutató az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom 0,5 százalékkal nagyobb volt az előző havinál – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). 

20250318 Budaörs Árrésstop Budaörsi Tesco bolt árstop árréskorlátozás Fotó: Vémi Zoltán VZ Világgazdaság VG A képen: bevásárlókocsi tejtermék hűtő, gazdaság
Kedvező gazdasági folyamatok olvashatók ki a KSH friss adatsorából. Fotó: Vémi Zoltán

Látszik a béremelések és az adócsökkentések hatása a kiskereskedelem forgalmán

– A béremeléseknek és a családi adócsökkentésnek köszönhetően tovább élénkül a fogyasztás Magyarországon – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca jelezte: a kormány a háború elhúzódása és a kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére töretlenül azon dolgozik, hogy a magyar családok anyagi helyzete folyamatosan javuljon, több pénzből tudjanak gazdálkodni és döntésük szerint többet tudjanak költeni. A kormány ezért emeli a béreket (például 11 százalékos minimálbér-emelés, ágazati béremelések), csökkenti az adókat (például 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény megduplázása), valamint folytatja a harcot az áremelésekkel szemben (például árréscsökkentés meghosszabbítása és kiterjesztése). Emellett a kormány 2026. április 30-ig lehetővé tette a hidegélelmiszer-vásárlást Szép-kártyával, ezáltal is támogatva a családok vásárlásait és a kiskereskedelmi forgalom bővülését. A kormány a fogyasztás élénkítése mellett a vásárlók védelmére is kiemelt figyelmet fordít, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a lehető legnagyobb szigorral, határozottan fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben.

Mindezek eredményeként a családok egyre több pénzből, egyre kedvezőbb áron és egyre biztonságosabban tudnak vásárolni, ami a kiskereskedelmi forgalom növekedésében is érezteti hatását. 

A Tiszával összejátszó ukrán kormány az olajvezeték elzárásával benzináremelést, inflációt, romló gazdasági helyzetet és ezzel kormányellenes hangulatot akar előidézni, ezzel veszélyeztetve a fogyasztás folyamatos bővülését is.

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni és döntésük szerint többet is tudjanak költeni, ennek érdekében:

  • január 1-jétől a minimálbér 11 százalékkal, 322 800 forintra,
  • A garantált bérminimum pedig hét százalékkal, 373 200 forintra emelkedett.
  • Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre, ennek keretében januártól elindult:
  • a 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége,
  • a 30 év alatti anyák teljes szja-mentessége,
  • a családi adókedvezmény megduplázása.

A kormány a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében 2026. február 28-ig meghosszabbította, és december 1-jétől további 13 termékkategóriára kiterjesztette az árréscsökkentést. A 2025. március 13-án intézkedés alá vont termékkategóriák esetében 23,5 százalékos átlagos árcsökkenés ment végbe. A drogériai termékek esetében – adatgyűjtés alapján – az intézkedés alá vont termékek esetében átlagosan 28 százalékkal csökkentek az árak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

